En Vogue: Frühere Sängerin lebt seit 3 Jahren in ihrem Auto

Die frühere Sängerin von En Vogue hat offengelegt, dass sie derzeit kein festes Zuhause hat. Vielmehr lebt sie seit drei Jahren in ihrem Auto – und sie findet das gut so.

„Oh mein Gott, es ist raus“

Die Info hat Dawn Robinson selbst in einem rund zwanzig Minuten langen YouTube-Clip geteilt. Dabei sagte sie in die Kamera: „Leute, in den letzten drei Jahren habe ich in meinem Auto gelebt. Ich habe es gesagt, oh mein Gott, es ist raus“, so ihre Formulierung, die Nervosität und Erleichterung rund ums Herauslassen der Nachricht nahelegt.

Die Wut der Mutter ließ sie umziehen

Zuvor hatte die Sängerin bei ihren Eltern gelebt. Doch die „Wut“ ihrer Mutter hätte sie letztlich dazu gebracht, sich von dort zurückzuziehen und ihren eigenen Wagen als permanenten Unterschlupf zu wählen.

„Das war wunderbar, bis es nicht mehr so war. Ich liebe meine Mutter, aber sie wurde sehr wütend“, so die Erklärung von Robinson in dem geteilten Selfie-Video. Und weiter: „Viel von ihrer Wut hat sie an mir ausgelassen. Ich war ständig ihre Zielscheibe und ich dachte: ‚Ich kann damit nicht umgehen.‘“

Manager bot Hilfe an – konnte sie aber letztlich nicht leisten

Ihr Manager musste Wind von ihrer Wohnsituation bekommen haben, denn nachdem sie bereits für „einen Monat“ in ihrem Auto lebte, bot er ihr sein Zuhause als Schlafplatz an.

Aber dann kam alles anders: „Als ich dann bei ihm ankam, hatte er tatsächlich keinen Platz für mich.“ Also checkte das En-Vogue-Mitglied nicht bei ihm Daheim ein, sondern in einem Hotel in Los Angeles. Robinson blieb in ebendieser Unterkunft für acht Monate, lernte aber parallel dazu auch mehr das „Autoleben“ kennen und lieben. „Mir gefiel, was ich sah. Ich dachte nur: ‚Wow, das kann ich.“

Dawn Robinson fühlt sich „frei“

In dem YouTube-Beitrag offenbarte sie, dass sie sich weiterhin „frei“ fühlen würde, seitdem sie auf diese Weise leben würde. Von ihrer Familie und ihren Geschwistern hätte sich die Musikerin aber wohl entfremdet.

Zu ihrer Lebenssituation sagte sie weiterhin: „Ich dachte mir: ‚Wow, das ist so anders.‘ Ich fühlte mich wie auf einem Campingtrip.“ Ihre Mitgliedschaft in einem Fitnessclub würde ihr das Duschen ermöglichen und auch sonst fand sie positive Worte für das Leben im Auto – ein Leben, das ihren Angaben zufolge viele Promis führen würden. Konkrete Namen nannte sie jedoch nicht.

Hier geht’s zu Robinsons YouTube-Clip:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mehr zu En Vogue und Dawn Robinson

Die R&B-Band aus Oakland würde 1988 von den Produzenten Denzil Foster und Thomas McElroy gegründet. Zunächst gehörten Cindy Herron, Terry Ellis, Maxine Jones und Dawn Robinson dazu. Zwischenzeitlich änderte sich die Formation, aber aktuell sind bis auf Robinson wieder alle Original-Mitglieder am Start.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Ihre Songs „Don’t Let Go (Love)“, „My Lovin’ (You’re Never Gonna Get It)“, „Free Your Mind“ und „Whatta Man“ wurden zu Hits und die Gruppe international bekannt. Sie verkauften bislang global über 20 Millionen Tonträger und gewannen sieben MTV Video Music Awards.

Die bislang letzte Studioplatte von En Vogue erschien 2004 mit dem Titel SOUL FLOWER. Dawn Robinson veröffentlichte 2001 ein Soloalbum – DAWN. Auch bei Filmen wie „Shaft – Noch Fragen?“ (2000) sowie „Batman Forever“ (1995) und „Tank Girl“ (1995) spielte sie mit.