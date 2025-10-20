„Euphoria“: HBO bestätigt Drehstart und neue Castmitglieder

Neue Gesichter, anderer Plot: Die angekündigte dritte Staffel von „Euphoria“ sorgt schon jetzt für Diskussionen

Drei Jahre sind vergangen seit die zweite Staffel der preisgekrönten HBO-Serie „Euphoria“ ausgestrahlt wurde. Nun ist bekannt geworden, dass die dritte Staffel bereits in Bearbeitung ist. Nachdem die Produktion aufgrund von Verzögerungen ins Stocken geraten war, geht es jetzt in Los Angeles an die Dreharbeiten der Show unter Sam Levinson. Nun verkündete HBO dass es einen neuen Cast geben werde, sowie Veränderungen im Plot der Serie.

Staffel 3: Was bisher bekannt ist

Die zweite Staffel endete teils mit abgeschlossenen Handlungen – etwa der Nüchternheit des Hauptcharakters Rue, gespielt von Zendaya – und teils mit offenen Handlungssträngen. Manche lassen sich weiterführen, andere, wie die des Drogendealers Fezco, enden nach dem Tod von Angus Cloud zwangsläufig in einem Cliffhanger. Wer auch nicht mehr dabei sein möchte: Barbie Ferreira (Kat). Damit steht die Produktion der dritten Staffel vor neuen Herausforderungen.

Über den Plot der neuen Staffel ist bislang wenig bekannt, nur dass ein Zeitsprung vorgesehen ist, der die Charaktere aus der High School ins Erwachsenenleben führt. In einem Interview mit „Variety“ verriet Nate-Darsteller Jacob Elordi („Priscilla“, 2023), dass jede Figur eine eigene Storyline erhält: „Ich weiß nicht, was die anderen machen. Ich hatte eine ganz eigene, in sich geschlossene Handlung. Es ist, als wären es FBI-Akten. Dadurch kann ich die Serie dieses Mal wie ein Fan erleben. Das konnte ich bisher noch nie – und darauf freue ich mich wirklich.“

Entgegen der ersten Sorge von Fans, der Original-Cast könnte nicht vollständig dabei sein, bestätigte HBO nun aber, dass niemand einen der Hauptcharaktere vermissen müsse. Die Stammbesetzung um Zendaya (Rue), Hunter Schafer (Jules), Jacob Elordi (Nate), Sydney Sweeney (Cassie), Alexa Demie (Maddy) und Maude Apatow (Lexi) wird in der dritten Staffel wieder zu sehen sein. Ergänzt wird der Cast aber auch mit neuen Gesichtern.

Neue Castmitglieder sorgen für Diskussionen

Zu den insgesamt 18 neu angekündigten Darsteller:innen gehören unter anderem Danielle Deadwyler, mehrfach ausgezeichnet für „The Piano Lesson“ (2024), Natasha Lyonne („Orange is the New Black“, 2013-2019) und Colleen Camp („American Hustle“, 2013 ). Ebenfalls neu im Ensemble sind Schauspieler und Produzent Eli Roth sowie YouTube-Persönlichkeit Trisha Paytas, die die zuvor angekündigten Gesichter wie 90er-Jahre-Ikone Sharon Stone und ehemaligen Profi-Footballer Marshawn Lynch ergänzen. Einzelheiten zu ihren Rollen wurden bislang nicht bekanntgegeben, dürften aber mit der nahenden Premiere und der Veröffentlichung eines ersten Trailers zeitnah folgen.

Die Verpflichtung von Schauspielerinnen wie Natasha Lyonne und Danielle Deadwyler wird in den Sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, ebenso die Fortführung der Handlungsstränge der Figuren nach ihrer Zeit in der High School. In Fanforen sorgen jedoch insbesondere die Ergänzungen um Eli Roth und Trisha Paytas für Kritik. Roth wird wegen rassistischer Darstellungen in früheren Filmen kritisiert, Paytas gilt für viele schlicht als wenig ernstzunehmende Schauspielerin. Auch der Verlust beliebter Figuren wie Fezco, dessen Geschichte nach dem Tod von Cloud umgeschrieben werden musste, dämpft die Vorfreude auf die neue Staffel. Die Laune hält sich also in Grenzen, ein Fan ging sogar so weit, die HBO-Produktion mit der 2010er Rom-Com „Valentinstag“ zu vergleichen und schrieb: „Es vermittelt den Eindruck von ‚Lasst uns das einfach mit Prominenten überfrachten, dann wird niemand merken wie schlampig die Produktion ist.‘“

Wird das die letzte Staffel von „Euphoria“ sein?

Auch über ein mögliches Ende der vielfach ausgezeichneten Serie wird spekuliert. Insider berichten, dass die Show nach der dritten Staffel abgeschlossen werden soll. Angesichts der unterschiedlichen Karrierewege des Casts erscheint dies plausibel, offizielle Bestätigungen gibt es jedoch nicht. Nichtsdestotrotz wird auch dies im Netz diskutiert. Die Leitfrage scheint zu sein: Braucht es das noch? „Alle, die jemals von Interesse waren, haben sich größeren, lukrativeren Karrieren zugewandt, und wenn die neue Staffel erscheint, werden seit der letzten bereits vier Jahre vergangen sein“, schreibt etwa eine Nutzerin auf Reddit.

Seit dem Start 2019 zählt „Euphoria“ zu den meistdiskutierten Produktionen des US-Senders HBO. Die HBO-Produktion lotet Genregrenzen aus und schafft eine visuelle und emotionale Direktheit, die bei Fans in den letzten Jahren gut ankam. „Euphoria“, Staffel 3, soll im Frühjahr 2026 Premiere feiern.