Ernster Zustand: Aretha Franklin kämpft gegen den Krebs

Im Jahr 2010 wurde bei Aretha Franklin Krebs diagnostiziert – seitdem war sie immer wieder gesundheitlichen Problemen ausgesetzt, die nun ernster denn je scheinen. CNN und The Detroit News berichten, dass sich Franklin im Kreise ihrer Familie zu Hause in Detroit befindet, die um Gebete und Privatsphäre bittet. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus.

Große Anteilnahme

Etliche Persönlichkeiten der US-Öffentlichkeit bekundeten bereits ihr Mitgefühl, darunter auch Bill und Hillary Clinton. Der ehemalige Präsident der USA teilte mit: „Wie Menschen auf der ganzen Welt denken auch Hillary und ich heute Nacht an Aretha Franklin und hören ihre Musik, die in den vergangenen 50 Jahren solch ein wichtiger Teil unserer Leben gewesen ist“.

Beyoncé und Jay-Z widmeten ihr Konzert in Detroit der 76-Jährigen. Missy Elliot bekundete ihre Wertschätzung gegenüber Franklin und Mariah Carey betitelt sie als die „Königin des Soul“:

Praying for the Queen of Soul 🙏🙏 #ArethaFranklin pic.twitter.com/5cfNPrQrq3 — Mariah Carey (@MariahCarey) August 13, 2018

Bereits bei ihrem letzten Auftritt bei Elton Johns Aids-Stiftung im November 2017 kämpfte Franklin mit Erschöpfung und Dehydrierung.

Eine lebende Legende

Die lange und erfolgreiche Karriere verdankt Aretha Franklin Hits wie „Respect“, „Think“ und „Chain of Fools“. Als erste Frau wurde sie 1987 in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Sie erhielt insgesamt 18 Grammys, einen davon für ihr Lebenswerk. Franklin sang auf den Amtseinführungen der Präsidenten Jimmy Carter, Bill Clinton und Barack Obama. George W. Bush verlieh ihr 2005 die Freiheitsmedaille des Präsidenten. Sie ist die höchste zivile Auszeichnung des USA.

