Ersatz für Mark Hamill: So hätte der junge Luke Skywalker in „Star Wars: Das Erwachen der Macht“ ausgesehen

2015 brachte Regisseur J.J. Abrams unter der Schirmherrschaft von Disney „Star Wars: Das Erwachen der Macht“ in die Kinos, den erfolgreichsten Film der Reihe. Die siebte Episode der von George Lucas erdachten Geschichten drehte sich in Großteilen um Luke Skywalker, der allerdings bis zur allerletzten Szene nicht zu sehen war. Die neue Hauptdarstellerin Daisy Ridley suchte als Rey nach dem verschwundenen Jedi-Meister, der im Kampf gegen Kylo Ren (Adam Driver) und seine Armee helfen soll.

Mark Hamill spielt Luke Skywalker bekanntlich seit den 1970ern und war folglich auch wieder in „Das Erwachen der Macht“ dabei. In einer Szene, die es letztendlich nicht in den Film geschafft hat, war allerdings auch noch ein anderer Schauspieler als Luke Skywalker zu sehen. Etwa in der Mitte des Films entdeckt Rey das Lichtschwert Skywalkers, bei Berührung bekommt sie eine Vision, die sie quasi quer durch die „Star Wars“-Historie führt. Sie hört Stimmen aus vertrauten Szenen sowie Hinweise auf ihre eigene Vergangenheit sowie Zukunft.

Ein Teil dieser Vision sollte eigentlich auch das aus „Das Imperium schlägt zurück“ bekannte Duell zwischen Luke Skywalker und Darth Vader sein. In der Wolkenstadt Bespin kämpften die Figuren 1980 über einem Abgrund, dann folgte das berühmte „Ich bin dein Vater“. J.J. Abrams wollte das Duell ursprünglich in „Das Erwachen der Macht“ zeigen und drehte die Szene teilweise neu. Der Beweis ist nun, Jahre nach dem Kinostart, via „reddit“ aufgetaucht. Ein Foto vom Set zeigt den Schauspieler Robert Boulter, der die Rolle des jungen Luke Skywalker einnimmt.

Rey’s „Force Vision“ in THE FORCE AWAKENS originally included Luke & Vader’s duel from The Empire Strikes Back. The scene was cut but thanks to Reddit, we’re finally getting our first look at what ESB Luke would have looked like in TFA, played by Robert Boulter. Wild stuff. pic.twitter.com/oMWl7cM72Q

— Adam Frazier (@AdamFrazier) 26. November 2018