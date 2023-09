„Argylle“: Dua Lipa und Henry Cavill im Trailer zum Spionage-Thriller

Nach „Kingsman“ ist es das neueste Werk von Matthew Vaughn – Kinostart im Februar 2024.

Am 2. Februar 2024 kommt der Spionage-Thriller „Argylle“ weltweit in die Kinos. Nun gibt es einen ersten Trailer zum Film, der auch gleich ein großes Star-Aufgebot enthüllt. Mit dabei: Sängerin Dua Lipa, „Superman“-Darsteller Henry Cavill und „Jurrasic World“-Mimin Bryce Dallas Howard.

Unter der Regie von Matthew Vaughn, der bereits für die Filmreihe „Kingsman“ zuständig war, spielt Howard die introvertierte Romanautorin Elly Conway, die am liebsten Zuhause Zeit mit ihrem Kater Alfie verbringt (gespielt von Claudia Schiffers Katze Chip). Doch als sie von einem realen Geheimdienst kontaktiert wird, erfährt sie, dass ihre fiktiven Geschichten – aus einem unerklärlichen Grund – die tatsächlichen Aufträge der Organisation vorausgesagt haben.

Vaughn sei von Anfang an begeistert von dem Plot gewesen sein. „Als ich den ersten Entwurf des Manuskripts las, hatte ich das Gefühl, dass es sich um das unglaublichste und originellste Spionage-Franchise seit den Büchern von Ian Fleming in den 50er-Jahren handelt“, erklärt der Filmemacher begeistert in einem Presseschreiben zum Werk. „Dies wird das Spionage-Genre neu erfinden.“

Neben Dua Lipa, Cavill und Howard werden in „Argylle“ außerdem A-Lister wie John Cena („Fast X“), „West Side Story“-Schauspielerin Ariana DeBose, Bryan Cranston aus „Breaking Bad“ , Catherine O’Hara („Schitt’s Creek“), „Kingsman“-Darstellerin Sofia Boutella und Samuel L. Jackson Teil der Geschichte sein.

Seht hier den Trailer zu „Argylle“: