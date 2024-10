Henry Cavills Herzensprojekt: Das Bangen ums „Warhammer“-Filmuniversum

Das Projekt könnte wohl scheitern, sollte Amazon keinen kreativen Leitfaden finden, der den Machern zusagt.

Henry Cavill äußerte sich in einem Podcast über seine Pläne, ein Universum des „Warhammer“-Spiels in Film und Fernsehsendungen aufzubauen. Dass er an diesem Projekt beteiligt sein würde, sei für ihn jetzt schon „das größte Privileg“ seiner Karriere. Doch ob sein ganz konkreter Traum überhaupt wahr werden kann, steht noch in den Sternen. Der Grund dafür: Der kreative Leitfaden, über den man sich erst einig werden müsse.

Bereits im Dezember 2022 verkündete der „The Witcher“-Star die „Warhammer“-Film-News: In einem Kinostreifen und einer Serie, die auf dem Game basieren sollen, würde er die Hauptrolle übernehmen. Doch nicht nur das: Er würde für diese Verfilmung auch die Rolle des ausführenden Produzenten übernehmen. Amazon Studios gab zur selben Zeit an, sich die Verfilmungsrechte gesichert zu haben. So die „Warhammer“-Community-Seite. Scheinbar gab es jedoch eine Bedingung, die zur Ausführung des Projekts nötig ist: Eine Einigung zwischen Amazon und Games Workshop in Bezug auf den kreativen Leitfaden. Und zu der ist es bisher noch nicht gekommen …

Könnte die ganz große „Warhammer“-Idee platzen?

„Warhammer“ ist eigentlich ein Tabletop-Spiel der Firma Games Workshop. Und dieser gehört auch das geistige Eigentum des Spiels. Damit Amazon die Filmpläne tatsächlich umsetzen darf, braucht es eine Zusammenarbeit mit Games Workshop. Berichten zufolge geht die Suche nach den „kreativen Richtlinien“ noch immer weiter. Laut Vereinbarung habe Amazon nur noch bis Dezember 2024 Zeit. Ansonsten würde man das Projekt doch einstellen müssen. Bisher gab es von Amazon noch keine weiteren Äußerungen zur Situation. Games Workshop würde zumindest Bescheid geben, sollte es zur Einigung kommen.

Schon als Kind war Cavill ein „Warhammer“-Fan

Anfang des Jahres war Henry Cavill im Podcast „Happy Bad Confused“ zu Gast und äußerte sich dort zu seinen „Warhammer“-Absichten. Auch, wenn er das Projekt jetzt schon als „das größte Privileg“ in seiner Schauspielerzeit ansehen würde, sei es ihm dennoch bewusst, dass die Äußerungen „noch zu früh“ seien, weil noch so viel in der Schwebe sei. Dennoch: „Die Möglichkeit zu haben, es auf den Bildschirm zu bringen und am Ruder zu sein, damit es authentisch ist, ist der Schlüssel“, so der Mime. Schon als Kind hätte er sich mit der „Warhammer“-Welt beschäftigt und würde auch noch als Erwachsener eine große Faszination für das Thema hegen.

In seinem Instagram-Posting von 2022 gelobte Cavill den „Warhammer“-Fans, dem Gedankeneigentum des Spiels treu zu bleiben. Dem fügte er hinzu: „Ich verspreche, euch etwas Vertrautes zu bringen. Und ich bemühe mich, euch etwas Fantastisches zu bringen, das bisher noch nicht zu sehen war.“