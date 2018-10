Foto: Paramount Pictures. All rights reserved.

Nachdem Elton John 2012 verkündete, sein Leben verfilmen zu wollen, wurde es erst einmal ruhig um das Projekt. Jetzt gibt es den ersten Trailer und mit dem 31. Mai 2019 einen neuen Starttermin.

Fans der Glam-Rock-Ära der frühen 1970er Jahre können sich also doppelt freuen: Sie kommen nach „Bohemian Rhapsody", der Verfilmung von Freddie Mercurys Leben, die dieses Jahr in die Kinos kommt, nächstes Jahr gleich wieder auf ihre Kosten. Fun Fact: Mit Dexter Fletcher haben beide Filme den gleichen Regisseur.

Der Film soll sich dabei auf Elton Johns Zeit an der „Royal Academy of Music“ hin zu einem globalen Superstar und auf seine äußerst fruchtbare Partnerschaft mit Bernie Taupin konzentrieren, die ihm in den 1970er Jahren zu internationalem Durchbruch verhalf. Zusammen kreierten sie „Rocket Man“, einen Song über einen Astronauten, der nur höchst unwillig die Erde verlässt und die Einsamkeit des Weltraumes fürchtet.

Nach einigem Hin und Her in der Besetzung wird der aus „Kingsman: The Secret Service“ bekannte Taron Egerton jetzt den jungen Elton John porträtieren, der Cast umfasst außerdem Jamie Bell, Richard Madden und Bryce Dallas Howard.

Der Trailer verspricht dabei eine gesunde Mischung aus exzentrischen Outfits, Gesangseinlagen, Swimming Pools und einem Hauch von Melancholie. Auch vor Elton Johns Drogenproblemen wird nicht haltgemacht, aber was könnte man auch anderes von einer „Wahren Fantasie“ erwarten?