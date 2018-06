Wie viele von Euch waren eigentlich schon einmal in Polen? Und damit meinen wir nicht nur kurz zum Tanken oder Haare schneiden über die deutsche Grenze. Sondern ein paar Tage am Stück, Land und Leute kennenlernen? Vermutlich nicht allzu viele, denn Osteuropa ist trotz EU-Erweiterung und grenzfreiem Reisen für viele Menschen ein Mysterium. Dabei passiert insbesondere bei unseren östlichen Nachbareine ganze Menge, besonders im kulturellen Bereich.

Das OFF Festival in der schlesischen Hauptstadt Katowice zum Beispiel ist für Festivalgänger aus ganz Europa zu einer Oase geworden, „für die, die standardisierte, hierarchische Line-Ups, schlechtes Essen und Kommerz satt haben“, wie es das „Clash Magazine“ einst ausdrückte. Denn das OFF Festival bemüht sich seit seinem Debüt 2006 vor allen Dingen den facettenreichen Musikgeschmack seiner Gründer widerzuspiegeln – und das kann durchaus bedeuten, dass auf einen Psychedelia-Trip eine Black-Metal-Messe folgt und der Tag von einer abwegigen HipHop-Show abgeschlossen wird.

Auch in diesem Jahr hat das OFF Festival, das bereits mehrmals mit der repressiven Macht des konservativen Polens konfrontiert wurde, nicht vor einem vielfältigen Line-Up zurückgeschreckt, das die verschiedensten Genres und Sounds zusammenbringt.

Als Headliner (wenn es diese im klassischen Sinne überhaupt beim OFF gibt) werden M.I.A. und Grizzly Bear auftreten. Weitere internationale Acts sind unter anderem Charlotte Gainsbourg, Jon Hopkins, Ariel Pink und Aurora. Auch Fans von Kultbands wie Turbonegro, …Trail Of Dead und The Brian Jonestown Massacre finden beim OFF ihre Highlights. Darüber hinaus bietet das Festival den spannendsten Musikern Polens eine herausragende Möglichkeit, sich einem größeren und multinationalem Publikum zu präsentieren. Acts wie Coals und Sonbird dürften uns in Zukunft auch auf deutschen Festivals begegnen.

Wir verlosen 2×2 Tickets für das OFF Festival 2018

Damit wir Euch nicht nur vollschwärmen, sondern ihr Euch auch einen eigenen Eindruck machen könnt, verlosen wir 2×2 Tickets für das OFF Festival im polnischen Katowice. Alles, was Ihr dafür tun müsst ist, auf die Musikexpress-Facebookseite zu kommen und unter dem dazugehörigen Post die Person, mit der Ihr zum OFF Festival vom 3. bis zum 5. August reisen wollt, zu verlinken. Das Gewinnspiel endet am Montag, den 04. Juni, um 13 Uhr. Die Gewinner werden von uns benachrichtigt. Die Anreise und Unterkunft in Katowice ist im Preis nicht enthalten. Die Tickets gewähren Euch jedoch Einlass zum festivaleigenen Campingplatz. Zur Info: Katowice wird von vielen deutschen Städten, wie Dortmund, Frankfurt/Main und München, direkt angeflogen.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt.