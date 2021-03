Polnisches Gericht verurteilt „Unsere Mütter, Unsere Väter“

Die Verantwortlichen von „Unsere Mütter, Unsere Väter“ wurden von einem polnischen Gericht zu einer öffentlichen Entschuldigung verurteilt. Laut der polnischen Nachrichtenagentur PAP solle diese sowohl im polnischen Fernsehen, als auch auf ZDF, ZDFneo und 3sat ausgestrahlt werden.

Geklagt hatte ein heute 96-jähriger polnischer Kriegsveteran der polnischen Heimatarmee (AK), einer bewaffneten Widerstandsorganisation, die im Untergrund gegen die deutschen Besatzer kämpfte. Gemeinsam mit einem Verband früherer AK-Mitglieder warf er dem ZDF und der UFA vor, Persönlichkeitsrechte verletzt zu haben und der Heimatarmee eine Mitschuld an Verbrechen gegen das jüdische Volk zu geben.

Film unterstelle polnischer Widerstandsorganisation Antisemitismus

Das Gericht urteilte, dass die Personen im Film zwar fiktiv seien und nicht mit lebenden Personen in Verbindung gebracht werden können, der Dreiteiler aber insinuiere, dass Vertreter der AK „einen Widerwillen gegen die Juden hatten, ihrem Los gegenüber gleichgültig und von einer antisemitischen Haltung durchdrungen waren“. Weil diese Darstellung dazu führe, dass die polnische Heimatarmee als Militanz wahrgenommen werde, in der antisemitisches Gedankengut überwogen hätte, seien die Grenzen der Meinungsfreiheit überschritten worden, so das Gericht.

Macher wollen Rechtsmittel einlegen

Die Macher von „Unsere Mütter, Unsere Väter“ sehen hingegen die Kunstfreiheit nicht ausreichend berücksichtigt und verweisen darauf, dass renommierte Historiker*innen an der Ausarbeitung des Drehbuches beteiligt waren. Schon in erster Instanz kam es zu einem Urteil, das damals eine Entschuldigung, sowie eine Schadensersatzzahlung in Hohe von umgerechnet 4.500 Euro beinhaltete. Damals gingen ZDF und UFA in Berufung – und auch jetzt wolle man die Begründung des Gerichts prüfen und Rechtsmittel einlegen.

„Unsere Mütter, Unsere Väter“ ist ein dreiteiliger, deutscher Fernsehfilm, der zuerst im März 2013 im ZDF, später aber auch im polnischen Fernsehen ausgestrahlt wurde. Er zeigt die Erfahrungen von fünf Freunden zwischen Sommer 1941 und Kriegsende.