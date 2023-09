Agnetha Fältskog veröffentlicht Video zu „Where Do We Go From Here?“

Die ABBA-Sängerin stellt aus ihrem Solo-Album „A+“ den ersten Videoclip in Animationsform vor.

Aus dem neuen Solo-Album „A+“ von Agnetha Fältskog gibt es einen ersten Videoclip zu sehen. Die Sängerin von ABBA, die dem ikonischen Bandnamen ein A verlieh, hat mit „Where Do We Go From Here?“ eine Neuauflage ihres gleichnamigen Songs von 2013 produziert. Das Musikvideo zur Single im Zeichentrickstil passt zum knalligen Pop-Sound der Schwedin.

Erste Ende August hatte Agnetha ihre neue Solo-LP angekündigt. Das Werk trägt den Titel „A+“ und ist eine Neuauflage von Fältskogs achtem Studioalbum, das schlicht den Namen „A“ trug. Gemeinsam mit ihren Produzenten entschloss sich die 73-Jährige, die Platte zehn Jahre später einen modernen Touch zu verleihen. Aber auch ein paar neue Kompositionen werden darauf zu finden sein.

Mit „A+“ erwartet ABBA-Fans ein wahres Schmankerl, das die Wartezeit auf die nächsten Projekte der schwedischen Pop-Sensation verkürzen soll. Einen eventuellen Auftritt beim ESC 2024 lehnte die Band jedoch ab.

Seht hier den Clip zu Agnetha Fältskogs „Where Do We Go From Here?“: