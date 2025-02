ESC-Vorentscheid 2025: Spotify wagt Gewinnerprognose

Zum deutschen ESC-Vorentscheid am 1. März hat Spotify Vorhersagen zum möglichen Top-Song getroffen.

Am 1. März entscheidet sich, wer Deutschland beim Eurovision Song Contest 2025 in Basel vertreten wird. Die Finalisten haben bereits im Halbfinale des deutschen Vorentscheids am 22. Februar für das Publikum performt, was auch unmittelbare Auswirkungen auf die Streamingzahlen der jeweiligen Songs hatte. Auch wenn die endgültige Entscheidung in den Händen der Zuschauer liegt, geben aktuelle Daten von Spotify erste Hinweise darauf, welche Artists besonders gute Chancen haben.

ESC-Vorentscheid 2025: Streamingzahlen zeigen klare Favoriten

Nach den Halbfinal-Auftritten beim ESC-Vorentscheid 2025 sind die Streamingzahlen aller Teilnehmenden deutlich angestiegen. Besonders Feuerschwanz dominiert das Ranking mit dem Song „Knightclub“. Ebenfalls hohe Streamingzahlen erzielten Cosby („I’m Still Here“), Moss Kena („Nothing Can Stop Love“) und Abor & Tynna („Baller“). Diese Titel sind laut Spotify-Daten besonders angesagt und könnten im Finale weit vorne landen.

Das Ranking der meistgestreamten Songs des deutschen ESC-Vorentscheids (Streamingdaten: 21.2. bis 25.2.2025):

1. Feuerschwanz – „Knightclub“

2. Cosby – „I’m Still Here“

3. Moss Kena – „Nothing Can Stop Love“

4. Abor & Tynna – „Baller“

5. Lyza – „Lovers on Mars“

6. Julika – „Empress“

7. Benjamin Braatz – „Like You Love Me“

8. The Great Leslie – „These Days“

Der Fairness halber sei hier erwähnt: Sängerin Leonora trat ebenfalls im ESC-Vorentscheid-Halbfinale an, jedoch war ihr Wettbewerbssong zum Zeitpunkt der Auswertung nicht auf Spotify verfügbar. Deshalb ist sie in diesem Ranking nicht vertreten.

Leonora – „This Bliss“

ESC-Vorentscheid 2025: So wird der Gewinner ermittelt

Basierend auf den aktuellen Streamingzahlen scheint also Feuerschwanz klarer Favorit für den Finalsieg zu sein. Die finale Entscheidung liegt allerdings bei den Zuschauern, die am 1. März den Gewinner für Basel küren können. Im Finale wird aber auch die Jury noch einmal aktiv. Neben Stefan Raab und Yvonne Catterfeld haben dann auch ESC-Siegerin Conchita Wurst und Nico Santos das Wort. Die neun Acts im Finale performen jeweils einen Coversong und ihren ESC-Titel. Fünf Acts wählt die Jury dann in die nächste Runde, in der dann allein das Publikum per Anruf, SMS oder Onlinevote entscheiden kann, wer Deutschland beim ESC 2025 vertreten soll. Erstmals können sich online außerdem Fans aus dem Ausland an der Abstimmung beteiligen.