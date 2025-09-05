Newcomerin der Woche: LYZA landet in den deutschen TikTok-Charts

Im Plattenschrank von Laufey: „Ich kann mir nicht erlauben, TikTok zu hassen“

Mit „Hass dass ich dich liebe“ landet LYZA in den TikTok-Charts. Alle Infos auf einen Blick.

Die deutsche Sängerin LYZA hat mit ihrem neuen Song „Hass dass ich dich liebe“ einen viralen Hit auf TikTok gelandet. Innerhalb der letzten Woche wurde der Track in unzähligen Clips verwendet, kommentiert und geteilt – vor allem in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Was macht diesen Song so beliebt, und wer steckt hinter der Newcomerin?

„Hass dass ich dich liebe“ geht auf TikTok viral

„Kommentiere den Buchstaben der Person, zu der dieser Song passt“ — so beginnt das Video, das LYZA in die deutschen TikTok-Charts befördert hat. Es ist ein Promo-Video, mit dem die Sängerin ihren neuen Song „Hass dass ich dich liebe“ bewirbt.

Es ist ein Trennungssong; einer, der die Ambivalenz und Schmerz des Verliebtseins trotz aller Red Flags thematisiert. So singt sie etwa von Lügen, von Arroganz und dem Gefühl, nicht gesehen zu werden. Und doch liegt da Zwiespalt in den Zeilen: „Lege dir mein Herz zu Füßen, doch du trittst darauf ohne es zu spüren“.

Laut TikTok Creative Center zählt das Snippet von „Hass dass ich dich liebe“ jetzt schon zu den am schnellsten wachsenden Songs auf der Plattform. Musikalisch bewegt sich LYZA irgendwo zwischen Nina Chuba und Paula Hartmann: Ihre raue Stimme harmoniert mit den episch-klingenden Beats des Berliner Produzenten Matze. Besonders beliebt ist der Track bei Nutzer:innen zwischen 18 und 24 Jahren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Das ist LYZA

Mit dem Aufstieg in den TikTok-Charts könnte sich LYZA ihren Platz als Newcomerin der deutschen Popmusik sichern. Ganz unbekannt ist die 23-Jährige jedoch nicht. Erste öffentliche Aufmerksamkeit erregte sie mit Song-Coverversionen auf TikTok, bevor sie 2025 beim deutschen ESC-Vorentscheid „Chefsache ESC“ teilnahm. Der Auftritt bei der Song-Castingshow markierte ihren ersten Live-Bühnenauftritt überhaupt. Mit ihrem Song „Lovers On Mars“ belegte sie sogar den zweiten Platz – nur drei Prozentpunkte hinter dem gewinnenden Geschwister-Duo Abor & Tynna, die Deutschland vertraten.

Nun wagt sich die Berliner Sängerin an ihre Solo-Karriere — und das zum ersten Mal mit deutschem Text. Am 12. September erscheint ihre Single „Hass dass ich dich liebe“ auf Spotify und Apple Music. Der Song ist ihr vierter Release nach „Somebody’s Body“ (2023), „record player“ (2024), und „Lovers on Mars“ (2025).