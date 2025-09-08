„Estouração Automotiva“: TikTok-Funk-Hit erobert die Charts

Sabrina Carpenter setzt bei den MTV VMAs ein Zeichen für Trans-Rechte

Wenn sich ein Song auf TikTok durchsetzt, dann so richtig. Dann wird er massenhaft für Tänze und Videos aller Arten verwendet. Beispiele dafür gibt es zuhauf: Stücke wie „Makeba“ von Jain, „What You Know Bout Love“ von Pop Smoke oder auch „Pedro“ von Jaxomy gingen dort viral und eroberten anschließend die Charts.

Weil die Tracks dann eben auch außerhalb der Plattform früher oder später zum Hit-Phänomen avancieren. Weil sie nicht mehr an Ort und Zeit oder irgendwas gebunden sind. Wir wollen den Durchbrüchen von TikTok auf den Grund gehen.

Wie jetzt „Estouração Automotiva“ – dem Track von mc magrinho, DJ PABLO PS & DJ Niko da Zl, dem brasilianischen-Funk-Hit auf TikTok. Alles, was es zu dem Song, der am 22. Februar 2025 veröffentlicht wurde, zu wissen gibt, erfahrt Ihr hier.

TikTok-Sound „Estouração Automotiva“: Platz 1 unter den populärsten Sounds in Deutschland

Der aktuelle TikTok-Hit „Estouração Automotiva“ vom Trio mc magrinho & DJ PABLO PS & DJ Niko da Zl sorgt seit Tagen für virale Tanzvideos und Clips auf der Plattform und hat es nun auf Platz 1 der populärsten Sounds der letzten 7 Tage in Deutschland geschafft.

Wer hört „Estouração Automotiva“? Beliebteste Länder und Altersgruppen im Überblick

Laut den Statistiken des TikTok Creative Center stammen 89 Prozent der Nutzer:innen des Sounds aus der Altersgruppe 18–24. 7 Prozent sind 25–34 Jahre alt, und 4 Prozent über 35. Besonders beliebt ist der Track in Frankreich Italien, Portugal, der Schweiz und eben bei uns in Deutschland.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Bedeutung: Darum geht es im TikTok-Hit „Estouração Automotiva“

Der Track fällt durch laute, tanzbare Drums und durch eine energetische und verzerrte Stimme auf. Zudem liefert er durch einen markanten Bass-Sound typisches TikTok-Community-Hitpotential.

mc magrinho & DJ PABLO PS & DJ Niko da Zl: Das Produzenten-Trio hinter dem Erfolgstrack

Hinter dem beliebten Track steckt ein Trio: DJ PABLO PS, DJ Niko da Zl und mc magrinho, der zuvor mit dem Song „Zn Revolucionário“ bereits 3 Millionen Streams erzielte.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

DJ PABLO PS ist der zweite Kopf hinter dem Hit. Er brachte seinen ersten Song im Jahr 2024 raus und veröffentlicht seitdem regelmäßig Songs. „Estouração Automotiva“ ist bisher sein erfolgreichstes Stück. Auf Spotify kommt der DJ auf ca. 86.000 monatliche Hörer:innen.

DJ Niko da Zl, der Dritte im Bunde, ist ebenfalls noch relativ unbekannt in der Musikszene, „Estouração Automotiva“ ist mit Abstand sein erfolgreichster Song. Er kommt auf Spotify auf ca. 75.000 monatliche Hörer:innen.

Wie DJ PABLO PS, DJ Niko da Zl und mc magrinho zusammengefunden haben, ist nicht bekannt. TikTok-Clips mit „Estouração Automotiva“ könnt Ihr HIER sehen.

Kurzlebiger Hype oder Zukunfts-Hit? „Estouração Automotiva“ und die Macht von TikTok