Euro 24: Ist Kontra K für den Erfolg der deutschen Nationalelf verantwortlich?

Wer erfolgreich sein will, muss ackern – eine Binsenweisheit, die in Songform aber so was von pusht.

Das Publikum in dem Stadien hat Peter Schillings „Major Tom“ in den Ohren und feiert die deutsche Nationalelf bei jedem Treffer – die Nagelsmann-Elf jedoch bringt sich mit einem ganz anderen Song in Stimmung. Der nun aber auch von immer mehr Fans gehört wird. Nämlich „Erfolg ist kein Glück“ des Berliner Rappers Kontra K. Der Titel allein verweist schon auf die viel beschworenen – andere würden sagen: berüchtigten – „deutschen Tugenden“: Erfolg stellt sich nicht per Zufall ein, man muss hart dafür arbeiten. Wie die von Julian Nagelsmann trainierte Truppe, die dank zweier Auftaktsiege (5:1 gegen Schottland, 2:0 gegen Ungarn) sich nicht nur den Einzug ins Achtelfinale vorzeitig gesichert hat, sondern nun auch zu den Top-Favoriten auf den EM-Sieg gehört. „Der Tunnelblick ans Ziel“ Wie Kontra K. der „Welt“ berichtete, habe der Stadionsprecher 20 Minuten vor dem Anpfiff des Spiels gegen die Schotten in Stuttgart den Wunsch der Mannschaft nach dem Abspielen von „Erfolg ist kein Glück“ verkündet. Die 54.000 Zuschauer in der Stuttgarter Arena bekamen dann die Zeilen „Erfolg ist kein Glück! Sondern nur das Ergebnis von Blut, Schweiß und Tränen – das Leben zahlt alles mal zurück“ zu hören. An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Zeilen, wie gemacht für jeden Sportler, der Großes erreichen will: „Nichts ist umsonst, jeden Zentimeter muss man selber gehen. Denn von alleine wird nichts kommen. Motiviert, der Tunnelblick ans Ziel. Denn wann, wenn nicht jetzt und wer, wenn nicht wir.“ Wie die Zeitung berichtet, soll Bundestrainer Nagelsmann das Lied schon seit vergangenen November immer wieder beim Training, im Teambus und in der Kabine abspielen lassen – schien nur nicht immer geholfen zu haben, wie die peinlichen Niederlagen gegen die Türkei und Österreich offenbarten. Nagelsmann: „Dort steckt extrem viel Wahrheit drin“ Tatsächlich äußerte Julian Nagelsmann sich sogar auf der Pressekonferenz nach dem Sieg gegen Schottland zu „Erfolg ist kein Glück“: „Ich höre das Lied schon sehr lange. Ich kann nicht alle Zeilen unterschreiben, aber dort steckt extrem viel Wahrheit drin. Da muss man auch einmal Dinge verrichten, die nicht so Spaß machen.“ An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Wie die „Welt“ weiter vermeldet, bringen die deutschen Spieler alle ihre musikalischen Vorlieben vor, während und nach dem Training zum Ausdruck. Stürmer Jamal Musiala sorgt vor dem Training für die musikalische Auswahl, während vor den Spielen Innenverteidiger Antonio Rüdiger für den richtigen Sound sorgt. Auf den Smartphones der Spieler, die auf der Busfahrt zum Stadion Kopfhörer tragen, laufe viel Rap.