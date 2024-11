Highfield Festival 2025: Deichkind, Kontra K, Clueso und mehr bestätigt

K.I.Z wurden bereits von dem Festival angekündigt. Nun reihen sich mehr als zwanzig weitere Künstler:innen ein.

Vom 15. bis zum 17. August 2025 ist es wieder soweit: Das Highfield Festival wird wieder am Störmthaler See bei Leipzig stattfinden. Diese 21 neuen Acts wurden für das Musikfestival nun bestätigt.

Neue Hauptacts und Co. herausposaunt

Am 26. November postete das Team des Open Airs auf dem offiziellen Instagram-Kanal: „Die Tage werden kürzer, unser Line-Up dafür immer länger! Es wehen nicht nur die ersten Schneeflocken, sondern auch jede Menge musikalische Highlights an den Störmthaler See: Neben K.I.Z reihen sich ganze 21 neue, iconic Acts ein!“ Weiter heißt es im Instagram-Beitrag: „Schnallt euch an, denn das ist erst der Anfang – zwei Headliner und einige weitere Acts erwarten euch noch. Stay tuned für weitere Announcements! Wir schreiben ein neues Kapitel – und das heißt HIGHFIELD 2025!“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

So darf man neben K.I.Z nun auch Deichkind, Kontra K und Clueso als Hauptacts erwarten.

Auch neu live für die Festivalbühne bestätigt: Nina Chuba, The Kooks, Von Wegen Lisbeth, Bilderbuch, Paula Hartmann, Madsen, Grossstadtgeflüster, Leoniden, 102 Boyz, Mehnersmoos, Blond, Zebrahead, Bibiza, Paula Carolina, Ikkimel, The Subways, Alli Neumann und 100 Kilo Herz.

Zwei weitere Main-Acts sollen demnächst – zusammen mit weiteren Artists – offiziell gemacht werden.

Alle Artist vom Highfield 2025 im Überblick:

K.I.Z

Deichkind

Kontra K

Clueso

Nina Chuba

The Kooks

Von Wegen Lisbeth

Bilderbuch

Paula Hartmann

Madsen

Grossstadtgeflüster

Leoniden

102 Boyz

Mehnersmoos

Blond

Zebrahead

Bibiza

Paula Carolina

Ikkimel

The Subways

Alli Neumann

100 Kilo Herz

Tickets

Die Karten kann man bereits hier erwerben. Momentan befinden sich die Tickets in der zweiten Preisstufe – das heißt, dass ein regulärer Festivalpass für alle Festivaltage derzeit 179 Euro kostet.