Pale Waves live 2026: Konzerte in Köln und Berlin – ME präsentiert

Am 17. September werden Pale Waves in Köln & am 20. September in Berlin auftreten. Hier die Infos im Überblick.

Pale Waves kommen im September für zwei Gigs zurück in deutsche Gefilde.

Präsentiert vom MUSIKEXPRESS spielt die britische Band am 17. September im Artheater in Köln sowie am 20. September im Mikropol in Berlin.

Der Mix macht es: Indie-Pop, Goth-Ästhetik & 80s-Nostalgie

Seit ihrer Gründung in Manchester gehören Pale Waves zu den spannendsten Acts der modernen UK-Indieszene. Sängerin Heather Baron-Gracie und Schlagzeugerin Ciara Doran lernten sich während ihres Studiums am BIMM Institute kennen und gründeten kurz darauf die Band, die schnell durch ihren markanten Sound und ihre visuelle Ästhetik auffiel.

Musikalisch verbinden Pale Waves eingängigen Synthie-Pop mit melancholischem Indie-Rock und Referenzen an die 80er-Jahre. Songs wie „Television Romance“ oder „There’s A Honey“ machten die Gruppe früh zu Hoffnungsträgern der britischen Popszene. Unterstützt wurden sie dabei auch vom Umfeld der Band The 1975 und deren Label Dirty Hit.

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Inhaltlich stehen Pale Waves für emotionale Offenheit, queere Sichtbarkeit und eine moderne Interpretation klassischer Pop- und Wave-Elemente. Gerade Frontfrau Heather Baron-Gracie thematisiert in ihren Songs immer wieder Identität und mentale Gesundheit – verpackt in große Melodien zwischen Dream-Pop, Alternative und düsterem Synthwave.

Die Deutschlandtermine von Pale Waves 2026 in der Übersicht

17.09.2026 – Artheater, Köln

20.09.2026 – Mikropol, Berlin

Tickets – Das erwartet euch

Der Kartenpreis liegt bei etwa 31 Euro.

+++ UPDATE: BEIDE SHOWS SIND BEREITS AUSVERKAUFT. ES GIBT KEINE TICKETS MEHR. +++

Bloß nicht zu steril

Der MUSIKEXPRESS begleitet Pale Waves bereits seit den frühen Tagen der Band. In einer Review zum Debütalbum MY MIND MAKES NOISES schrieb ME-Autor André Boße über die Gruppe, sie bewege sich in einer „interessanten Mischung aus Wave und Rock“-Kosmos und transportiere den Sound der frühen 80er „recht erfolgreich“ in die Gegenwart.

Außerdem hob Boße hervor, dass Pale Waves besonders für Hörer:innen spannend seien, denen moderner Pop zuletzt „zu steril geworden“ sei.