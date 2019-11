NDW mit Wiener Dialekt: Euroteuro teilen Video zu ihrer neuen Single „Bla Bla Bla“

Foto: Christian Benesch. All rights reserved.

Sind mit neuer Single und neuem Video am Start: Euroteuro.

Euroteuro haben ihr neues Video zu „Bla Bla Bla“ veröffentlicht. Darin besingen Florian Seyser und Co. im NDW-Style, aber mit Wiener Dialekt die Banalität feuchtfröhlicher Kneipenkonversationen. Das (absichtlich) nicht ganz so genaue Lyric-Video zum neuen Song entstand unter der Regie von Kurt Flock.

Auch live können Euroteuro 2019 sowie im darauffolgenden Jahr erlebt werden – im Alleingang und als Support von Voodoo Jürgens.

Euroteuro live 2019 – hier sind die Europatermine:

2019-11-23 GER – Ansbach, Kammerspiele

2019-11-24 GER – Berlin, Lido

2019-11-25 GER – Hamburg, Knust

2019-11-26 GER – Essen, Weststadthalle (mit Voodoo Jürgens)

2019-11-27 GER – Köln, Gebäude 9 (mit Voodoo Jürgens)

2019-11-28 GER – Wiesbaden, Schlachthof (mit Voodoo Jürgens)

2019-11-29 GER – Ingolstadt, dialektig Festival (mit Voodoo Jürgens)

2019-12-06 AUT – Innsbruck, Treibhaus

2019-12-10 GER – München, Kongresshalle

2019-12-11 AUT – Linz, Posthof

2019-12-12 AUT – St. Pölten, Cinema Paradiso

2019-12-13 AUT – Graz, Orpheum

2019-12-20 AUT – Ebensee, Kino Ebensee

Tickets gibt es online bei Eventim sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Im Januar geht es für das Duo dann ins Volkstheater München, wo sie den Live-Soundtrack zu Stefanie Sargnagels Stück „Am Wiesnrand“ performen.

Bereits Euroteuros Debütalbum VOLUME I hatte mit Songs wie „Kopf“, „Musik“ und „Autogrill“, letzterer einer Liebeserklärung an die italienische Raststätte, so einige Ohrwürmer im Gepäck. Das gefiel wohl auch Musikexpress-Autor Linus Volkmann, der es 2018 sogar auf seine jährliche „20 Lieblingsalben“-Liste packte. In welcher Gesellschaft sich VOLUME I dort befindet, könnt Ihr hier nachlesen.