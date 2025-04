Eurotrash: Hättet ihr diese 9 Fakten zum Panne-Genre gewusst?

Dass der latent ungute Nassmüll-Hit „Layla“ die Spitze hiesiger Charts erreichte, zeugt von einem Popverständnis mit Abfalleimer-Aura. Allerdings: War es denn je besser?

1. Die Sesamstraße

Eurotrash besaß eine Infantilität wie kaum ein zweites Genre der Popgeschichte. Gruseliger Beweis dafür ist zum Beispiel der Act Cosmix, der beliebte Figuren der Sesamstraße aufgriff und alles mit entgrenztem Bumm-Bumm-Beat unterlegte. Charts und Kindergarten verschmolzen – und der Cosmix-Song „Quietsche-Entchen feat. Ernie“ wurde 1995 zu einem Top-20-Hit. Das Nachfolge-Gaga „Kekse (lecker happa-happa) feat. Krümelmonster“ stieg immerhin noch bis auf Platz 32.

2. Die Schlümpfe

Dass 1995 DAS Jahr des Eurotrash war, lässt sich vor allem an einer zentralen Veröffentlichung ablesen. 1,2 Millionen verkaufte Exemplare und damit Doppelplatin für: Die Schlümpfe und ihr TEKKNO IST COOL. Mit gepitchten Stimmen und Quatschtexten wurden hier bekannte Songs durch den Hi-NRG-Espresso gezogen. Musik wie Migräne.

3. VIVA

Großen Anteil am Siegeszug immer neuer billiger Quark-Hits hatte der Sender VIVA. Hier lief Mitte der Neunziger der bonbonbunte Einweg-Bumms in der Tagschiene rauf und runter.

4. U96

Die Grenzen zwischen Eurodance und Eurotrash sind natürlich fließend. So fließend wie das Wasser im WC-Spülkasten von U96. Die Pioniere des Dancefloors für Stullis kehrten 2022 zurück: Mit einem Musical zu „20.000 Meilen unter dem Meer“ (allerdings ohne „Produzentenlegende“ Alex Christensen). Auffallend anmaßend ist bereits die Selbstbeschreibung, die einem U96 als „Godfathers Of Techno“ verkaufen möchte. Warum nicht gleich: „Boris Becker – Head of neue deutsche Nachdenklichkeit“?

5. Dolls United

Weitere Avatare krallte sich Eurotrash aus der Augsburger Puppenkiste: Wer erinnert sich an Dolls United und ihre Balla-Balla-Version von „Eine Insel mit zwei Bergen“? Dieses Lummerland-Massaker hielt sich zwischen 1995 und 1996 dreizehn Wochen in den Top Ten, mit einer halben Million verkaufter Einheiten besitzt das Stück in Deutschland Platin-Status.

6. Pippi, Sandmännchen und Pumuckl

Ebenfalls von der Vereinnahmung durch Eurotrash nicht verschont wurden unter anderem Pippi Langstrumpf, das Sandmännchen und der Pumuckl.

7. E-rotic

Das Genre hat allerdings auch außerhalb von Kinderzimmern Spuren hinterlassen. Besonders prominent E-rotic – ein deutsches Dancefloor-Projekt, das durch Pin-up-Cartoon-Clips über VIVA (natürlich) größere Verbreitung fand. Die schüttelreimigen Songtitel lauteten „Max Don’t Have Sex With Your Ex“, „Fred Come To Bed“, „Willy Use A Billy“ oder „Fritz Love My Tits“ – und waren erschreckend erfolgreich in den Jahren 1994-1996.

8. Die Italiener

Ende der Neunziger trugen vor allem unsere Friends vom Mittelmeer die Eurotrash-Bürde weiter: Aus Italien stammten Acts wie Eiffel 65 („I’m Blue“), Gigi D’Agostino („The Riddle“) oder Prezioso feat. Marvin („Emergency 911“).

9. Mad’House

Nach dem Jahrtausendwechsel taucht die Bezeichnung Eurotrash kaum noch auf. Subsummieren ließe sich aber beispielsweise der holländisch-französische Act Mad’House, der alte Madonna-Hits auf Billo-Beats setzte. Was dem Projekt in seinen Herkunftsländern versagt blieb – die Spitze der Single-Charts – schafften Mad’House mit ihren Coverversion-Gurken – wen wundert’s? – in Deutschland. Übrigens über Kontor Records – also demselben Label, über das 2022 „Layla“ erscheint. Doch das ist eine andere Geschichte …