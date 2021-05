Die Gewinner beim Eurovision Song Contest 2021 lauten Måneskin – die italienische Band konnte mit ihrem Song „Zitti E Buoni“ überzeugen. Doch nicht nur ihr Sieg beschäftigte Samstagnacht die sozialen Medien, auch eine Szene aus dem Green Room machte die Runde. In dem kurzen Clip ist zu sehen, wie Sänger Damiano für einen kurzen Moment den Kopf nach unten zum Tisch neigt. Sein Bandkollege neben ihm stupst ihn daraufhin leicht an. Für einige Twitter-User sah dies so aus, als habe der Musiker im Live-Fernsehen und vor Millionen von Zuschauern Kokain zu sich genommen – harte Anschuldigungen, die sich schnell verbreiteten.

Does Italy’s singer realise this is being live broadcast across an entire continent? pic.twitter.com/QLw9Nnf5tT



Während einige den Clip direkt verurteilen, verteidigen andere den Künstler und analysieren das Bild genauer: Es seien zwei Fäuste zu sehen und er sei 30 Zentimeter vom Tisch entfernt gewesen.

So, let me get this straight: Damiano is snorting with cameras everywhere, with his managers next to him, without using his hands and with his nose at about 30cm from the table.

Are you sure he’s the one who is taking drugs? #Eurovision #maneskin #cocaine #stupidpeople pic.twitter.com/Nm5Ypr6p4o

— Otelma e Louise (@e_Otelma) May 23, 2021