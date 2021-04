Ex-„Bad Boy“-Rapper Black Rob ist nach Krankenhausaufenthalt obdachlos

Black Rob ist nach der kürzlich verstorbenen HipHop-Legende DMX der nächste Rapper, der auf einer Intensivstation landete. Ein Video, das nun auf Twitter die Runde machte, offenbart, dass der Musiker mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Nun folgte für ihn der nächste Schicksalsschlag: Nach einem überstandenen Schlaganfall, ist der Rapper anscheinend obdachlos.

Vergangene Woche hatte ein Video des Rappers, der einst bei P. Diddys Label „Bad Boy“ unter Vertrag stand, bei Fans eine Schockreaktion ausgelöst. In dem Clip, der von DJ Self geteilt wurde, war der Musiker im Krankenhaus zu sehen. Er wirkte dabei sichtlich angeschlagen und beklagte sich über starke Schmerzen. Trotz seiner schlechten Verfassung sendete er damals noch Grüße an DMX, der jedoch vergangene Woche an den Folgen eines Herzinfarkts nach einer Drogen-Überdosis verstarb. Ein aktueller Clip zeigte den Rapper nun nach seinem Krankenhausaufenthalt, in dem er ein paar Hintergrundinformationen zu seinem Leiden gab. Offenbar erlitt der Musiker einen Schlaganfall. Und das nicht zum ersten Mal.

#BlackRob has been released from the hospital. He details his struggles with health and housing. Keep your head up Black Rob!🙏 pic.twitter.com/HSyYOXaqKR

— HipHopDX (@HipHopDX) April 11, 2021