Exklusives „The Odyssey“-Featurette: Im Studio mit Ludwig Göransson

Seht hier, wie Ludwig Göransson am Score für „The Odyssey“ arbeitet.

Als Regisseur Christopher Nolan sich daran machte, „The Odyssey“ für die große Leinwand zu adaptieren, wollte er nicht nur, dass der Film wie das antike Griechenland aussieht – er sollte auch so klingen. Als er Komponist Ludwig Göransson wegen des Scores für den am 17. Juli startenden Film ansprach, forderte er den Oscar-Gewinner auf, authentische Instrumente aufzutreiben. Ein neues Featurette, das hier seine Premiere feiert, zeigt, wie Göransson mit einer Lyra, einem Aulos und Instrumenten aus Bronze – passend zur Bronzezeit als historischem Rahmen – einen homerischen Score schuf.