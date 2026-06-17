Exklusives „The Odyssey“-Featurette: Im Studio mit Ludwig Göransson
Seht hier, wie Ludwig Göransson am Score für „The Odyssey“ arbeitet.
Als Regisseur Christopher Nolan sich daran machte, „The Odyssey“ für die große Leinwand zu adaptieren, wollte er nicht nur, dass der Film wie das antike Griechenland aussieht – er sollte auch so klingen. Als er Komponist Ludwig Göransson wegen des Scores für den am 17. Juli startenden Film ansprach, forderte er den Oscar-Gewinner auf, authentische Instrumente aufzutreiben. Ein neues Featurette, das hier seine Premiere feiert, zeigt, wie Göransson mit einer Lyra, einem Aulos und Instrumenten aus Bronze – passend zur Bronzezeit als historischem Rahmen – einen homerischen Score schuf.
Warum wird Iggy Pop nach Dekaden mit einigen Höhen und tiefsten Tälern jetzt verehrt und geliebt wie nie zuvor? Antwort liefert unsere Titelgeschichte über den „Godfather of Punk“. Dem Heft liegt exklusiv eine Vinyl-Single mit Live-Versionen von „The Passenger“ und „Lust For Life“ bei, festgehalten während des 2023er Konzerts beim Montreux Jazz Festival. Die MUSIKEXPRESS-Ausgabe gibt es hier bequem zum Bestellen.