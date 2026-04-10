„The Odyssey“: Tom Holland konnte seinen Augen kaum trauen

Tom Holland hat „The Odyssey“ bereits gesehen und ist begeistert: Christopher Nolan verzichtet erneut auf CGI – und schafft Szenen, die selbst Holland kaum glauben konnte.

„The Odyssey“ ist der neueste Film von Star-Regisseur Christopher Nolan und zugleich der wohl meisterwartete Film des Jahres. Auch für Tom Holland verspricht es ein aufregendes Kinojahr zu werden: Er ist nicht nur im neuesten Epos des 55-Jährigen zu sehen, sondern kehrt zudem als Spider-Man in „Spider-Man: Brand New Day“ als Superheld auf die großen Leinwände zurück. Der Schauspieler gehört zu den wenigen, die „The Odyssey“ bereits gesehen haben, und zieht nun ein erstes Fazit zum Film.

„Wie hat er das gemacht?“

Als Spider-Man schwingt sich Tom Holland meist von Greenscreen zu Greenscreen. Christopher Nolan hingegen ist dafür bekannt, weitgehend auf digitale Effekte zu verzichten und stattdessen auf handwerkliche Mittel zu setzen. In der Vergangenheit ist diese Rechnung stets aufgegangen, und der Oscar-Preisträger wurde wiederholt für seine innovative Art des Filmemachens gefeiert.

Dem schließt sich auch der Spider-Man-Darsteller an. Kürzlich gab er der „GQ“ ein Interview, in dem er auf den Streifen einging und für die Effekte ausschließlich lobende Worte fand. Demnach konnte Holland sowohl am Set als auch bei der Sichtung des Films seinen Augen kaum trauen. Ist natürlich auch Teil der Promo – seinen eigenen Film wird er kaum schlechtreden wollen.

„Und es gab bestimmte Szenen im Film, bei denen ich mir beim Anschauen dachte: ‘Wie um alles in der Welt hat er das gemacht? Das muss doch CGI sein.’ Und nachdem der Film zu Ende war, fragte ich ihn: ‘Das war doch definitiv CGI, oder?’ Und er meinte: ‘Nein, nein, nein, das sind alles Effekte, die direkt vor der Kamera entstanden sind. Sehr gut geplant, sehr gut vorbereitet.’“

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Geht es nach dem 29-Jährigen, dürfen sich Fans des „The Dark Knight“-Machers erneut auf ein spektakuläres und innovatives Kinoerlebnis freuen, das größtenteils ohne Greenscreens oder weitere moderne Techniken des Kinos auskommt.

Wann kommt „The Odyssey“ in die Kinos?

Der Film begleitet die Irrfahrten des von Matt Damon verkörperten Odysseus. Diese basieren auf der gleichnamigen Sage von Homer, die bis heute weltberühmt ist. Nach den Trojanischen Kriegen versucht Odysseus, in seine Heimat Ithaka zurückzukehren – eine Reise, die von vielen Abenteuern und Strapazen geprägt sein soll.

Auf genau diese müssen Fans nicht mehr lange warten. „The Odyssey“ startet bereits am 16. Juli in den deutschen Kinos.