Exzentrische Strichcodes: Gewinnt Lacklederschuhe von Floris van Bommel

Floris van Bommel führt in neunter Generation die Schuhmanufaktur seiner Familie, die Schoenfabrik van Bommel. Nun kann eine solch weit reichende Tradition oftmals ein ganz schöner Klotz am Bein sein, Innovations- und Investitionswillen hemmen und ein Unternehmen schnell ins Abseits stellen. Doch Floris, der in der Unternehmensführung von seinen Brüdern Reynier und Pepijn unterstützt wird, weiß die bis ins Jahr 1734 zurückreichende Geschichte des Unternehmens gekonnt mit der Gegenwart in Einklang zu bringen.

So traute sich Floris van Bommel auch bei der aktuellen Herbst/Winter-Kollektion feinstes Schuhmacher-Handwerk mit exzentrischem Design zu kombinieren. Die dabei entstandenen Lacklederschnürer mit Barcode-Optik und blauer Sohle sind nicht nur ein richtiger Hingucker, sondern durch ihre handgemacht Herstellung in den Niederlanden auch äußerst hochwertige Herrenschuhe.

Wir verlosen zwei der schwarz-weißen Strichcode-Schnürer in Größe 44. Alles, was Ihr dafür tun müsst, ist das unten angehängte Formular auszufüllen und das Lösungswort „BOMMEL“ zu hinterlassen.

Das Gewinnspiel läuft bis Montag, 25. September, 23:59 Uhr. Viel Glück!

Dein Name (Pflichtfeld)

Deine E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

Deine Lösung