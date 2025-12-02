The Cure im Kino: „The Show of a Lost World“ – Tickets mit MUSIKEXPRESS gewinnen

The Cure bringen „The Show of a Lost World“ ins Kino – den Konzertfilm zu SONGS OF A LOST WORLD. MUSIKEXPRESS verlost Tickets.

Im Sommer 2026 kommen The-Cure-Fans wieder auf ihre Kosten, wenn die Gothrocker gleich drei Mal die deutsche Hauptstadt besuchen werden. Aber wer als Live-Liebhaber:in nicht das Glück hatte, Karten für die schnell ausverkauften Shows zu ergattern, kann sich schon dieses Jahr auf ein Highlight freuen.

Der Kinofilm zur Platte

Am 11. Dezember 2025 kommt der Konzertfilm „The Show of a Lost World“ weltweit in ausgewählte Kinos – und bei MUSIKEXPRESS kann man Tickets gewinnen. Der Film begleitet das Album SONGS OF A LOST WORLD, das am 26. Oktober 2024 erschien. Es war das erste Album von The Cure seit 16 Jahren und konnte auch direkt eine Grammy-Nominierung einheimsen.

Erfolge in den Charts

Mit ihrem 14. Studioalbum landeten The Cure die höchste Platzierung in den „Billboard 200“ (Platz vier) seit 1992, außerdem Platz eins der Top-Rock-Alternative-Alben, der Vinyl-Verkäufe und auf den ersten Platz der US- und UK-Charts. Zudem debütierten Robert Smith und Kollegen mit SONGS OF A LOST WORLD zum ersten Mal in der bald 50-jährigen Geschichte der Band auf Platz eins der deutschen Charts.

Auch Kritiker:innen zeigten sich überzeugt. SONGS OF A LOST WORLD sei „ein akustisches Strahlen in der tiefsten Nacht“, befand der ME-Autor André Boße. „So etwas kann nur Musik.“

Konzertfilm neu abgemischt und neu geschnitten

Am Abend des Album-Release spielten The Cure das Werk zum ersten und einzigen Mal vor 3000 Fans im Londoner Troxy in voller Länge. Und nun kommt es neu abgemischt, neu geschnitten und in 4K remastered auf die Kinoleinwand.

Unter der Regie von Nick Wickham und mit einem neuen Surround-Sound-Mix von Robert Smith wird der Film am Donnerstag, 11. Dezember 2025, weltweit für eine begrenzte Zeit zu sehen sein.

Diese Kinos nehmen teil:

Stadthagen, Kinocenter Stadthagen

Monheim, Emotion Kino Monheim

Hannover, Independent Screenlite

Altenburg, Capital Kino Altenburg

Doebeln, CiD Cinema in Doebeln

Leipzig, Regina Palast Leipzig

Düsseldorf, Atelier Kino im Savoy-Theater

Essen, Eulenspiegel

Köln, Cinenova

Nürnberg, Cinecitta Cinema

Berlin, b-ware! Ladenkino

Berlin, Babylon Kino Kreuzberg

Frankfurt am Main, Harmonie Kinos

Kiel, Metrokino

Hamburg, Studio-Kino

Augsburg, Liliom Cinema

München, Leopold Kino

So kann man gewinnen

MUSIKEXPRESS verlost Tickets für die folgenden Vorstellungen:

2x Eulenspiegel, Essen, 11. Dezember, 19:30 Uhr

2x Cinenova, Köln, 11. Dezember, 20 Uhr

2x Studio-Kino, Hamburg, 15. Dezember, 20 Uhr

Wer teilnehmen will, schreibt eine E-Mail an verlosung@musikexpress.de schreiben und Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Im Betreff „Cure + Wunschstadt“ hinzufügen. Teilnahmeschluss ist der 7. Dezember 2025, 20 Uhr.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!