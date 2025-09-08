Verlosung: Gewinnt John Butlers neues Album PRISM

Newcomerin der Woche: LYZA landet in den deutschen TikTok-Charts

Mit PRISM hat John Butler am 05. September sein zehntes Studioalbum veröffentlicht. Es ist das erste Werk nach dem offiziellen Abschied vom Namen John Butler Trio. Zeitgleich erschien ein Live-Video zur Leadsingle „Going Solo“.

Die Leadsingle „Going Solo“:

PRISM als drittes Kapitel der „Four Season“-Reihe

Das neue Album ist Teil von Butlers „Four Season“-Reihe, die mit „Running River“ und „Still Searching“ begann. Produziert wurde es gemeinsam mit James Ireland (POND, San Cisco). Musikalisch setzt Butler dabei auf einen Mix aus Gitarrenriffs, Percussion-Elementen und eingängigen Refrains.

Die Stücke bewegen sich zwischen festivalgeeigneten Rocknummern und Balladen. Inhaltlich geht es um Themen wie Liebe, Verlust und Politik. Butler betont, dass er für PRISM stark von seinen frühen Jahren als Straßenmusiker inspiriert wurde. Die Songs entstanden zunächst allein, bevor er die Aufnahmen mit Ireland gemeinsam finalisierte.

Das Albumcover von PRISM:

Tour

Ab Ende Oktober geht John Butler mit neuer Band auf Europa-Tour. Neben dem ehemaligen JBT-Mitglied Michael Barker (Schlagzeug) spielen Michael Boase (Schlagzeug) und Ian Peres (Bass/Keyboards) mit. Als Support ist der australische Musiker Noah Dillon angekündigt.

Deutschland-Termine:

08. November 2025 — Köln, Live Music Hall

09. November 2025 —Hamburg, Docks

10. November 2025 —Berlin,Astra

11. November 2025 — München, Tonhalle

MUSIKEXPRESS verlost fünf farbige Limited-LPs von John Butlers neuem Album PRISM. Wer gewinnen will, muss einfach an verlosung@musikexpress.de mailen und Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Dazu das Stichwort „John Butler“ in die Überschrift. Teilnahmeschluss: 26. September 2025

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!