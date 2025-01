Falscher Brad Pitt hat sich über 800.000 Euro erschlichen

Eine Frau glaubte, sie würde mit dem echten Pitt schreiben, dabei handelte sich um einen KI-Fake, der sie um Geld erleichterte.

Eine französische Frau namens Anne ist auf einen Internet-Betrug reingefallen, bei dem sich eine Künstliche Intelligenz als US-Star Brad Pitt ausgab, der sich in sie verliebte, aber auch immer wieder hohe Geldsummen von ihr verlangte – für unterschiedlichste Dinge, unter anderem auch für eine Krebsbehandlung.

„Er wusste, wie man mit Frauen spricht“

Die Betrogene gab „Seven to Eight“ ein Interview, in dem sie umfangreich über die Hergänge sprach. Dabei offenbarte sie, dass sich zunächst die Fake-Version von Brad Pitts Mutter, Jane Etta Pitt, bei ihr via Social Media meldete und ihr erklärte, dass sie genau die Frau sei, die ihr Sohn bräuchte. Nachdem die Französin darauf reagierte, folgten immer wieder Nachrichten vom dem falschen Brad Pitt, der mehr von ihr wissen wollte, ihr Gedichte schickte und ihr schon sagte, er würde sie lieben und heiraten wollen.

„Es gibt nur wenige Männer, die einem so schreiben. Ich mochte den Mann, mit dem ich gesprochen habe. Er wusste, wie man mit Frauen spricht, und es war sehr gut formuliert“, so ihre Aussage gegenüber den französischen Medien. Zu dem Zeitpunkt befand sich die 53-jährige Innendekorateurin gerade inmitten einer Scheidung und war empfänglich für Neues. Dazu sagte sie weiter: „Wir sprechen hier von Brad Pitt und ich war fassungslos. Zuerst dachte ich, es sei eine Fälschung, aber ich verstand nicht wirklich, was mit mir geschah.“

Bankkonten von Angelina Jolie eingefroren?

Via Whatsapp und Social Media erhielt die Betroffene immer wieder neue Fake-Fotos und -Beweise (unter anderem seinen Ausweis), sodass sie sich im Glauben bestätigt fühlen sollte, sie hätte es mit dem real existierenden Schauspieler zu tun. Und dieser wollte immer wieder Cash von ihr haben – besonders viel für die Arztkosten, die sich aufgrund seiner Krebsbehandlung anhäuften. Die KI-Lüge dazu: Er selbst könne nicht genügend Geld aufbringen, weil Pitts Ex-Frau, Angelina Jolie, seine Bankkonten im Griff und diese eingefroren hätte. Selbst der vermeintlich Arzt des Promis soll auf die Französin eingeredet und von einem Fall von Leben und Tod gesprochen haben. Letztlich konnte mit dem KI-Betrug über 800.000 Euro erschlichen werden.

Polizei ermittelt

Bereits im Sommer 2024 kam die Frau dahinter, dass es sich nicht um den echten Star handeln würde. Der Grund dafür: Die Medien zeigten die Mimen Hand in Hand mit seiner neuen Partnerin, Ines de Ramon. Jetzt ermittelt die Polizei in dem Fall und versucht herauszufinden, wer konkret hinter der Betrugsmasche steckt.