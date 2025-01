Keine Oscar-Chance für Angelina Jolie: „Hollywood ist Team Brad“

Angelina Jolie und Brad Pitt stecken seit Jahren im Rosenkrieg, doch sie trägt die Konsequenzen.

Keine Oscar-Nominierung für Angelina Jolie: Mit ihrem neuen Film „Maria“, für den sie in die Rolle der Opernsängerin Maria Callas schlüpfte, erhoffte sich die Schauspielerin ein Comeback in der Traumfabrik Hollywood. Doch das lief nicht so, wie sich Jolie das vorgestellt hatte.

Harte Vorbereitungen für ihren neuen Film „Maria“

Für die Golden Globes 2024 war sie nominiert, gewann jedoch nichts. Für die Oscars wurde die 49-Jährige jedoch nicht einmal nominiert. Eine wohl herbe Enttäuschung für Angelina Jolie. Die sechsfache Mutter sei, wie „Page Six“ berichtet, am Boden zerstört. Nicht verwunderlich, schließlich ist bekannt, wie viel Arbeit die Schauspielerin in die Rolle der Maria Callas investierte. Ganze sieben Monate investierte Jolie in ihr Training, das in verschiedenen Etappen aufgebaut war. Angefangen mit den Basics der Oper bis hin zu Italienisch-Stunden.

Trailer zu „Maria“:

Und doch reichte es anscheinend nicht aus. „Sie wollte unbedingt nominiert werden“, behauptet eine Quelle gegenüber „Page Six“.

Ist das der Grund für die Enttäuschung?

Seit nun schon einigen Jahren führen Jolie und ihr Exmann Brad Pitt einen Rosenkrieg der Superlative. Dabei ging es nicht nur um Immobilien und das Sorgerecht um die sechs gemeinsamen Kinder, bald schon ging es auch um den eigenen Ruf. Unter anderem wirft Jolie Pitt körperliche Gewalt vor.

Wegen genau dieser Fehde soll Jolie angeblich unter anderem die bittere Enttäuschung bei den Oscars kassiert haben. „Das zeigt nur, dass Hollywood Team Brad ist“, zitiert „Page Six“ die Quelle, „Die Globes haben gezeigt, dass die ausländische Presse sie liebt, aber das ist nicht Hollywood. Niemand würde sich gegen Brad stellen und Angelina eine Stimme geben … die Leute lieben Brad einfach.“

Die 2024 vollzogene Scheidung tat Pitts Karriere im Gegensatz zu Jolies Karriere keinerlei Abbruch. Für sein neuestes Projekt „F1“, in dem es um einen ehemaligen Formel-1-Fahrer geht, ist Brad Pitt nicht nur hinter der Kamera als Produzent tätig, natürlich spielt der 61-Jährige auch die Hauptrolle.Auch Formel-1-Fahrer Lewis Hamilton soll maßgeblich an dem Film beteiligt gewesen sein. „F1“ wird im Juni 2025 veröffentlicht und wird anscheinend jetzt schon als Pitts neuester Hit gefeiert.