Sohn von Angelina Jolie und Brad Pitt nach Unfall im Krankenhaus

Pax Jolie-Pitt hatte einen E-Bike-Unfall in Los Angeles und musste wegen Kopfverletzungen behandelt werden.

Schocknachricht für Angelina Jolie und Brad Pitt: Ihr Sohn Pax hatte einen Fahrradunfall und musste mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Am Montag, den 30. Juli, stürzte Pax Jolie-Pitt von seinem BMX-E-Bike auf dem Los Feliz Boulevard in Los Angeles. Gegen 17 Uhr Ortszeit fuhr der 20-Jährige auf der belebten Straße, als er beim Heranfahren an eine Kreuzung das Heck eines Autos rammte, das an einer roten Ampel hielt. Berichten zufolge trug der junge Mann keinen Helm.

Zeugenaussagen und Berichte von „TMZ“ zufolge klagte Pax Jolie-Pitt nach dem Aufprall und darauffolgenden Sturz über Hüftschmerzen und Kopfverletzungen. Die Rettungskräfte befürchteten zunächst eine Gehirnblutung, jedoch stellte sich bei weiteren Untersuchungen heraus, dass diese Diagnose nicht zutraf.

Trotz der anfänglichen Sorgen um eine mögliche schwere Verletzung konnte er noch am selben Abend aus dem Krankenhaus entlassen werden, nachdem sein Zustand stabilisiert wurde. Der Fahrer des Autos, der in den Unfall verwickelt war, kümmerte sich um den Verletzten, bevor Polizei und Sanitäter eintrafen.

Familienbande unter Spannung

Pax Jolie-Pitt ist eines von sechs Kindern des ehemaligen Hollywood-Paares. 2007 adoptiere Angelina Jolie das damals drei Jahre alte Kind aus einem Waisenhaus in Vietnam. Ein Jahr später wurde die Adoption von Brad Pitt offiziell bestätigt. Er ist nach Maddox (22) das zweitälteste Kind der Familie.

Seit der Scheidung von Angelina Jolie und Brad Pitt im Jahr 2016 ist das Verhältnis zwischen Pax Jolie-Pitt und seinem Vater besonders belastet. Die Trennung der beiden Schauspieler brachte zahlreiche rechtliche Auseinandersetzungen mit sich, darunter Streitigkeiten um das Sorgerecht der Kinder und den Besitz des Weinguts in Südfrankreich.

Auch seine Schwester Shiloh bestätigte zuletzt das angespannte Verhältnis zwischen Pitt und seinen Kindern. Die 18-Jährige möchte ihren Vater aus ihrem Nachnamen streichen.

Ein Insider sagte Anfang Juni dem „People“-Magazin, das der Schauspieler über den offiziellen Antrag von Shiloh auf Namensänderung „informiert und verärgert“ sei.

Neben Pax und Maddox Jolie-Pitt wurde auch Zahara von dem Ex-Paar adoptiert, zusammen haben sie drei leibliche Kinder. Shiloh und die Zwillinge Knox und Vivienne Jolie-Pitt.