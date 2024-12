Angelina Jolie hat erwirkt, dass Brad Pitt alte Mails offenlegen muss

Mit der Offenlegung erhofft sich Jolie Beweise, die Pitts angeblich gewaltvolles Verhalten belegen.

Angelina Jolie und Brad Pitt lernten sich am Set von „Mr. & Mrs. Smith“ kennen und lieben und machten als vermeintliches Traumpaar Schlagzeilen. Doch mittlerweile füllen die Schauspieler:innen nur noch die News mit Updates über ihre Trennung und die Verfahren danach. Jetzt konnte Jolie einen kleinen Gewinn einfahren.

Brad Pitt muss frühere Nachrichten offenlegen

Jetzt bat Jolie das Gericht darum, dass ihr Ex-Mann jegliche Kommunikation (E-Mails, SMS und andere Formen der schriftlichen Kommunikation) zwischen dem 14. September 2016 (der Tag des Privatflugzeug-Vorfalls, siehe unten) und dem 31. Dezember 2018 offen legen müsse. Die einzige Ausnahme sollte dabei der Austausch zwischen Brad Pitt und seinen Anwält:innen und Therapeut:innen bilden – denn diese würden der Schweigepflicht unterliegen. Der Grund für dieses Anliegen: Laut Angelina Jolies Anwält:innen würden die Dokumente Kommunikationen über Missbrauch, Lügen gegenüber den Behörden und jahrelange Vertuschung seitens Brad Pitt beweisen können. Das Gericht passierte den Antrag und so verzeichnete Jolie einen minimalen Gewinn.

Was davor geschah

Das Paar hatte sich 2016 getrennt, nachdem Brad Pitt angeblich seine damalige Ehefrau und die gemeinsamen Kinder in einem Privatflugzeug attackiert hatte. Seitdem fliegen die Klagen zwischen Pitt und Jolie nur so hin und her. Angefangen hatte alles mit einem Rechtsstreit um das gemeinsame Weingut Château Miraval in Frankreich. Die Vorwürfe, die jedoch besonders laut waren und sind, beziehen sich auf das angebliche Handgreiflichwerden von Pitt gegenüber der Kinder und ihr.

2023 wurden Gerichtsakten öffentlich, aus denen hervorging, das der angebliche Missbrauch gegenüber Jolie schon vor dem Vorfall im Privatflugzeug stattfand. Doch der Flug im September 2016 von Frankreich aus sei das erste Mal gewesen, dass Pitt auch gegenüber des Nachwuchses gewalttätig geworden sein soll, so die Anschuldigung seitens Jolie.

In der Klageschrift wurde behauptet, dass „Pitt eines der Kinder gewürgt und ein anderes ins Gesicht geschlagen“ und Jolie während der Auseinandersetzung „am Kopf gepackt und geschüttelt“ habe. Jolies Anwalt erklärte, der Streit habe begonnen, als Pitt ihr vorwarf, sie sei „zu nachsichtig“ mit den Sprösslingen gewesen. Die beiden stritten sich angeblich auch auf der Toilette des Flugzeuges. Nach dem Vorfall verließ Jolie Pitt. Der Schauspieler bestritt die Vorwürfe rund um sein gewaltvolles Auftreten jedoch vehement und auch eine offizielle polizeiliche Ermittlung entlastete Brad Pitt damals. Was die Offenlegung der Kommunikation nun über Brad Pitt an Informatinen hervorbringen wird, ist noch nicht klar.