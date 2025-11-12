Die Fantastischen Vier kündigen Zusatzkonzerte an – hohe Ticketnachfrage

Smudo (Die Fantastischen Vier) vor der Bundestagswahl 2017: „Rap und Hip-Hop hatten für mich etwas Befreiendes“

Fanta 4 haben weitere Auftritte in Stuttgart, Frankfurt, Köln, Hamburg und München eingeplant. Der Andrang ist jetzt schon groß.

2026 und 2027 gehen Die Fantastischen Vier auf ausgedehnte Abschiedstour. „Die Katze ist aus dem Sack! Vier Freunde. Eine Idee. Ein Traum. Und irgendwann: eine ganze Ära“, ließen die Rapper ihre Followerschaft dazu auf Instagram wissen.

Neben den bereits bekannt gegebenen Gigs wurden nun fünf weitere Konzerte für ihre „Der letzte Bus“-Tournee angekündigt. Die Ticketnachfrage ist hoch.

Fanta 4 live 2026 & 2027: Konzerttermine im Überblick

16.12.2026 Riesa – WT Energiesysteme Arena

17.12.2026 Berlin – Uber Arena

19.12.2026 Hannover – ZAG Arena

21.12.2026 Stuttgart – Hanns-Martin-Schleyer-Halle

22.12.2026 Stuttgart – Hanns-Martin-Schleyer-Halle

06.01.2027 Frankfurt am Main – Festhalle Frankfurt

07.01.2027 Dortmund – Westfalenhalle Dortmund – Halle 1

09.01.2027 Oberhausen – Rudolf Weber-Arena

12.01.2027 Köln – Lanxess Arena

13.01.2027 Hamburg – Barclays Arena

16.01.2027 Leipzig – Quarterback Immobilien Arena

17.01.2027 München – Olympiahalle München

19.01.2027 Zürich – Hallenstadion Zürich

21.01.2027 Mannheim – SAP Arena

04.02.2027 Nürnberg – PSD Bank Nürnberg Arena

05.02.2027 Salzburg – Salzburgarena

06.02.2027 Wien – Wiener Stadthalle

Die neu verkündeten Zusatzshows der Fanta 4

20.12.2026 Stuttgart – Schleyer-Halle

05.01.2027 Frankfurt – Festhalle Frankfurt

11.01.2027 Köln – Lanxess Arena

14.01.2027 Hamburg – Barclays Arena

18.01.2027 München – Olympiahalle

Der Run auf die Tickets

Nach dem Fan-Presale am 11. November startete der allgemeine Vorverkauf einen Tag später, am 12. November um 10 Uhr – und der Andrang war und ist groß. Zwar gibt es in allen Städten aktuell noch Tickets, jedoch sind die günstigeren Preiskategorien überall bereits vergriffen.

Beispielsweise können für Berlin, Hannover, Dortmund und Riesa derzeit Karten zwischen 89,90 und 129,90 Euro erworben werden. Fans, die in Stuttgart, Hamburg, Leipzig, München, Mannheim, Nürnberg oder Frankfurt ein Konzert besuchen wollen, haben mit Tickets ab 69,90 Euro aktuell noch etwas mehr Glück. Für die erste Köln-Show am 11. Januar scheint es momentan keine Karten zu geben.