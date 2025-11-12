Die Fantastischen Vier kündigen Zusatzkonzerte an – hohe Ticketnachfrage
Fanta 4 haben weitere Auftritte in Stuttgart, Frankfurt, Köln, Hamburg und München eingeplant. Der Andrang ist jetzt schon groß.
2026 und 2027 gehen Die Fantastischen Vier auf ausgedehnte Abschiedstour. „Die Katze ist aus dem Sack! Vier Freunde. Eine Idee. Ein Traum. Und irgendwann: eine ganze Ära“, ließen die Rapper ihre Followerschaft dazu auf Instagram wissen.
Neben den bereits bekannt gegebenen Gigs wurden nun fünf weitere Konzerte für ihre „Der letzte Bus“-Tournee angekündigt. Die Ticketnachfrage ist hoch.
Fanta 4 live 2026 & 2027: Konzerttermine im Überblick
- 16.12.2026 Riesa – WT Energiesysteme Arena
- 17.12.2026 Berlin – Uber Arena
- 19.12.2026 Hannover – ZAG Arena
- 21.12.2026 Stuttgart – Hanns-Martin-Schleyer-Halle
- 22.12.2026 Stuttgart – Hanns-Martin-Schleyer-Halle
- 06.01.2027 Frankfurt am Main – Festhalle Frankfurt
- 07.01.2027 Dortmund – Westfalenhalle Dortmund – Halle 1
- 09.01.2027 Oberhausen – Rudolf Weber-Arena
- 12.01.2027 Köln – Lanxess Arena
- 13.01.2027 Hamburg – Barclays Arena
- 16.01.2027 Leipzig – Quarterback Immobilien Arena
- 17.01.2027 München – Olympiahalle München
- 19.01.2027 Zürich – Hallenstadion Zürich
- 21.01.2027 Mannheim – SAP Arena
- 04.02.2027 Nürnberg – PSD Bank Nürnberg Arena
- 05.02.2027 Salzburg – Salzburgarena
- 06.02.2027 Wien – Wiener Stadthalle
Die neu verkündeten Zusatzshows der Fanta 4
- 20.12.2026 Stuttgart – Schleyer-Halle
- 05.01.2027 Frankfurt – Festhalle Frankfurt
- 11.01.2027 Köln – Lanxess Arena
- 14.01.2027 Hamburg – Barclays Arena
- 18.01.2027 München – Olympiahalle
Der Run auf die Tickets
Nach dem Fan-Presale am 11. November startete der allgemeine Vorverkauf einen Tag später, am 12. November um 10 Uhr – und der Andrang war und ist groß. Zwar gibt es in allen Städten aktuell noch Tickets, jedoch sind die günstigeren Preiskategorien überall bereits vergriffen.
Beispielsweise können für Berlin, Hannover, Dortmund und Riesa derzeit Karten zwischen 89,90 und 129,90 Euro erworben werden. Fans, die in Stuttgart, Hamburg, Leipzig, München, Mannheim, Nürnberg oder Frankfurt ein Konzert besuchen wollen, haben mit Tickets ab 69,90 Euro aktuell noch etwas mehr Glück. Für die erste Köln-Show am 11. Januar scheint es momentan keine Karten zu geben.