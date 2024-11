Vinyl-Charts im November: Coldplays MOON MUSIC ziert ersten Platz

Neben Coldplays MOON MUSIC erscheinen auch Namen wie Berq, Die Fantastischen Vier und Peter Maffay unter den Top 20 im November.

Coldplay hat mit ihrer Platte MOON MUSIC die Spitze der deutschen Vinyl-Charts erobert. Auf den zweiten und dritten Platz haben es diesen Monat Künstler aus Deutschland geschafft: Berq und Die Fantastischen Vier.

„Mondsüchtiges“ Deutschland

MOON MUSIC ist das zehnte Album der britischen Band und aktuell auch der Favorit unter den deutschen Plattenhörer:innen. Schon am 11. Oktober waren sie die Nummer eins in den Alben-Charts Deutschlands. Und generell räumen sie seit der Veröffentlichung weltweit einfach ab.

Die erste Oktober-Woche zeigte, dass es das am schnellsten verkaufte UK-Album 2024 war, sowie Erster bei den „Billboard 200 Charts“. Somit gab MOON MUSIC der Gruppe einen Karriere-Boost, den sie wohl zuletzt im Jahr 2015 mit A HEAD FULL OF DREAMS erlebten.

Von Rap, über Rock, bis zu Pop – alles dabei

Berq, der Sänger aus Hamburg, veröffentlichte sein erstes Album gerade erst am 25. Oktober. Die Platte, die seinen Namen trägt, schaffte es sogleich auf den zweiten Platz der Vinyl-Top-Drei. Knapp dahinter liegen Die Fantastischen Vier mit LONG PLAYER. Mit dem Mittschnitt seiner letzten Rock-Tournee WE LOVE ROCK’N’ROLL (LEIPZIG-LIVE-2024) kommt Peter Maffay an vierter Stelle.

Ansonsten zeigen sich auch noch einige bekannte Größen, wie Eminem mit THE DEATH OF SLIM SHADY (COUP DE GRÂCE) auf Nummer fünf, Kylie Minogue (TENSION II, Platz sechs) und Lady Gaga mit HARLEQUIN (10. Platz) unter den Top-Ten. Die Rangfolge schließt Pink-Floyd-Star David Gilmour mit LUCK AND STRANGE an 20. Stelle ab. Diese Platte eroberte im vorigen Monat noch den ersten Platz.

Während die meisten Platten auch erst im Oktober diesen Jahres veröffentlicht wurden, gibt es auch einige wenige unter ihnen, die trotz früherer Erscheinung noch in den Top 20 mitmischen. So BRAT der Britin Charli xcx, deren Werk bereits am 7. Juni herauskam.