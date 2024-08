Insektenstich zwingt Thomas D ins Krankenhaus: Konzert in Jena abgesagt

Ein kleiner Insektenstich hat bei Thomas D große Auswirkungen und bringt ihn ins Krankenhaus.

Thomas D, der 55-jährige Rapper der Fantastischen Vier, musste Anfang der Woche als Notfall ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Musiker meldete sich am Dienstag, den 13. August 2024, aus der Notaufnahme und teilte seinen Fans via Instagram mit, dass er vermutlich an einer Sepsis leide. An seinem linken Arm trug er einen auffälligen Verband, der die Schwere der Verletzung deutlich machte.

„Schlimmste Nacht überstanden“

Zunächst hatte Thomas D die Situation mit Humor genommen. In einem Video zeigte er eine geschwollene Beule am Ellenbogen und forderte das „schuldige“ Insekt scherzhaft dazu auf, sich bei ihm zu melden. Doch wenig später wich das Lachen der Sorge, als er realisierte, dass der Stich ernstere Folgen haben könnte.

Nach einer schwierigen Nacht konnte Thomas D jedoch teilweise Entwarnung geben. „Es ist alles okay. Die schlimmste Nacht haben wir hinter uns“, berichtete er sichtlich erschöpft, aber erleichtert aus dem Krankenhausbett.Der Rapper, der auch solo auftritt, zeigte sich optimistisch und dankbar für die zahlreichen Genesungswünsche seiner Fans.

Konzertabsage und ungewisse Zukunft

Weniger erfreulich war die Nachricht, dass Thomas D sein für den 15. August geplantes Konzert mit der Hamburger Jazzband The KBCS in Jena absagen musste. „Ich bedaure diesen Schritt sehr. Ich bin zwar auf dem Weg der Besserung, aber noch zu schwach, um morgen aufzutreten“, erklärte er in einer Mitteilung.

Als Ersatz wird die Band Babayaga in der Kulturarena Jena auftreten. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit für das Nachholkonzert, das voraussichtlich 2025 stattfinden wird. Wer an dem neuen Termin verhindert ist, kann die Tickets zurückgeben.

Die Fans des Rappers reagierten besorgt, als nach seinem ersten Video eine längere Funkstille auf seinem Account herrschte. Erst am Mittwochabend meldete sich Thomas D erneut zu Wort und bedankte sich für die zahlreichen Nachrichten und Anrufe, die er in der Zwischenzeit erhalten hatte. Er entschuldigte sich dafür, dass er nicht früher ein Update gegeben habe, und bat um Verständnis, dass er nun vor allem Ruhe brauche.

Ungewisse Tierart

Welches Insekt den Rapper gestochen hat, bleibt unklar. Noch am Dienstag scherzte Thomas D darüber, doch als die Schwellung nicht nachließ und die Schmerzen zunahmen, musste er sich in ärztliche Behandlung begeben. Es besteht weiterhin der Verdacht, dass der Stich in einen Schleimbeutel erfolgte, was die starken Reaktionen des Körpers erklären könnte.

Wie es mit der laufenden Tournee weitergeht, ist unklar. Die geplanten Auftritte könnten durch die gesundheitlichen Probleme ins Wanken geraten.

Thomas D hofft, in wenigen Tagen wieder auf die Beine zu kommen, doch es bleibt abzuwarten, ob er seine Termine wie geplant wahrnehmen kann. Bis dahin bleibt der Musiker optimistisch und lässt seine Fans wissen: „In drei, vier Tagen bin ich wieder am Start.“