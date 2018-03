Farin Urlaub über Depressionen: „Das Thema wird zu Unrecht totgeschwiegen!“

Farin Urlaub hat in einem Interview über Depressionen gesprochen und dadurch versucht, die Öffentlichkeit weiter für das Thema zu sensibilisieren. Im Gespräch mit dem Radiosender 1LIVE vom WDR berichtete er über die Erkrankung einer Ex-Freundin und seinen Umgang damit: „Ich hab es komplett falsch eingeschätzt und gedacht, wir kriegen das schon hin, wird schon nicht so schlimm sein, ich bin ja für dich da – und bin damit so gegen eine Wand gelaufen. Ich hab ernsthaft geglaubt, dass es etwas ist, was man mit Reden und Zeigen hinkriegt. Wahrscheinlich hab ich die Person so noch unglücklicher gemacht, als sie sowieso schon war und musste dann echt massiv zurückrudern.“

Weiter führte Farin Urlaub aus:

„Das ist so, als wenn du jemandem einen Schwimmring gibst und sagst: ‚Jetzt ist alles gut.‘ Und dann kommt eine 70 Meter hohe Welle. Ich habe mich dann erst mit dem Thema auseinandergesetzt, hätte ich mal vorher tun sollen. Wenn man frisch verliebt ist, denkt man ja auch, dass alles gut wird. Nein, wurde es nicht. Leider überhaupt nicht. Depression ist so, als würde dir die Depression selbst die Tür zu machen, durch die du gehen müsstest, um dich zu befreien. Du bist dann durch die Depression genau da drin gefangen, wo alle nur sagen: ‚Du musst doch nur rausgehen!’‘ ‘Ja nee das kann ich aber nicht‘.

Ich bin der Meinung, dass das Thema zu Unrecht totgeschwiegen wird. Es ist eher noch so, dass den Leuten die Schuld in die Schuhe geschoben wird. Jetzt sei doch ma nicht so, jetzt reiss dich mal zusammen! Bei einer Depression kann man sich aber nicht zusammenreißen, wie mir jetzt klar ist. (…) Ich würde mir wünschen, dass in der Gesellschaft eine ganz andere Akzeptanz der Realität entsteht. (…) Die Leute sollen das ernst nehmen.“

Das Gespräch mit Farin Urlaub fand im Rahmen der 1LIVE-Themenwoche „Die dunkle Seite“ statt.

Das Thema Depressionen und der Umgang damit rückten zuletzt im Jahr 2017 ein Stück weit mehr in die Öffentlichkeit: Im Mai nahm sich Soundgarden-Sänger Chris Cornell, im Juli Linkin-Park-Sänger Chester Bennington das Leben. Beide erhängten sich, beide waren an Depressionen erkrankt.

Farin Urlaub brachte im Oktober 2017 unter dem Namen „Berliner Schule – Fragwürdige Heimaufnahmen von 1984 bis 2013“ eine Art Solocompilation heraus. Das bis heute aktuelle zwölfte Studioalbum von Die Ärzte AUCH erschien 2012.

Wer Suizidgedanken hat, sollte sich an vertraute Menschen wenden. Oft hilft bereits das Sprechen dabei, die Gedanken zumindest vorübergehend auszuräumen. Wer für weitere Hilfsangebote offen ist oder sich um nahestehende Personen sorgt, kann sich – auch anonym – an die Telefonseelsorge wenden: Sie bietet schnelle Hilfe an und vermittelt Ärzte, Beratungsstellen oder Kliniken unter der Nummer 0800/111 01 11.