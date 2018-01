Fast wie Pac-Man: Zu „Maze Runner 3“ gibt es ein 8-bit Online-Game

Ab dem 1. Februar läuft mit „Maze Runner: Die Auserwählten in der Todeszone“ der dritte Teil der Fantasy-Reihe in den deutschen Kinos. Und um ehrlich zu sein: Das Franchise ging bisher irgendwie völlig an uns vorbei. Was uns allerdings wichtig ist: 8-bit-Games, die wir heimlich auf Arbeit spielen können.

Praktischerweise wurde im Rahmen der Promo zum Film von Wes Ball ein Game veröffentlicht, das sich direkt im Browser spielen lässt und stark an Pac-Man erinnert. Als einer der Maze Runner sammelt ihr Kügelchen ein flieht vor gefährlichen Griewer – also irgendwelchen Drecksviechern aus der Zukunft.

Das Spiel könnt Ihr direkt hier spielen.

Den Trailer zum Film gibt es hier: