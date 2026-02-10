„Wird die Welt schockieren“ – Diplo über neues BTS-Album

Diplo schwärmt von der Zusammenarbeit mit BTS und nennt „Arirang“ das „verrückteste Album aller Zeiten“. Was Fans im März erwartet – alle Details.

2026 ist das Jahr des großen Comebacks der K-Pop-Band BTS. Am 20. März soll ihr neuestes Studioalbum „Arirang“ erscheinen. Fans der Gruppe können es kaum abwarten, das Werk der Sänger zu hören. Nun bestätigte der US-Produzent Diplo seine Mitarbeit am Album und gab erste Einblicke.

Das „verrückteste Album jemals“

Im Zuge seiner Bestätigung bezüglich der Mitarbeit an „Arirang“ hielt sich Diplo mit seiner Begeisterung über das Projekt nicht zurück. Gegenüber „TMZ“ sagte er Folgendes über das anstehende Album: „Ich bin einfach nur glücklich, weil ich seit drei Jahrzehnten arbeite und nun mit einer solchen Gruppe zusammenarbeiten darf, die mir vertraut und mit der ich großartige Musik machen kann … Ehrlich gesagt, das wird die Welt schockieren. Das verrückteste Album aller Zeiten.“

Diplo lobt BTS in den höchsten Tönen

Er sprach zudem über die Zusammenarbeit mit der Band und bezeichnete BTS als höchst professionell. Hierzu fand der Musiker bloß lobende Worte für die Mitglieder der Gruppe: „Sie sind so praktisch veranlagt. Sie sind so kreativ. Ich kann es kaum glauben.“ Er fügte hinzu: „Jungkook ohne Autotune. Perfekte Stimme.“

Worum wird es auf „Arirang“ gehen?

Das Album wird die erste Veröffentlichung seit „Be“ aus dem Jahr 2020 und der LP „Proof“ aus dem Jahr 2022 sein. Fans sind natürlich gespannt, worum es auf dem neuen Album thematisch gehen wird. Hierzu gab es bereits Anfang 2026 eine Pressemitteilung des südkoreanischen Plattenlabels Big Hit Music.

Darin ist angegeben, dass sich der Name des Albums „Arirang“ auf ein gleichnamiges traditionelles koreanisches Volkslied bezieht, welches Wiedersehen und Verbindung symbolisiert. Die Gruppenmitglieder selbst setzen sich auf dem Album mit ihren Erfahrungen während der Pause auseinander. So hieß es in der Mitteilung: „Tauche ein in das Gefühl der Sehnsucht, das an verschiedenen Punkten im Leben aufkommt, sowie in die Höhen und Tiefen, die wir alle erleben.“ Zudem soll es „eine breite Palette von Emotionen abdecken, darunter Liebe und Sehnsucht, und es wird auch erwartet, dass es ein Gleichgewicht zwischen zutiefst Persönlichem und universell Nachvollziehbarem herstellt.“

Großes Programm für 2026

Nachdem das Album am 20. März 2026 veröffentlicht wird, geht BTS auf eine groß angelegte Welttournee. Die Tour beginnt am 09. April 2026 und dauert bis ins Jahr 2027 an. Dabei finden 79 Konzerte in 34 Ländern statt, zwei davon am 11. und am 12. Juli in der Münchner Allianz Arena.

