Charli xcx: Kommt die Album-Ankündigung im Mai?

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Charli xcx  |  Charli xcx: Album-Ankündigung im Mai – kommt sie?

Foto: Will Heath/NBC via Getty Images. NBC. All rights reserved.

„Die Tanzfläche ist tot – jetzt machen wir Rock-Musik": Charli xcx lädt zum Conversation-Event ein & könnte dort ihr neues Album ankündigen.

Charli xcx hat zu einem Event eingeladen, bei dem sie ein Update zu ihrem neuen Album-Projekt geben will.

Bei der angekündigten Veranstaltung handelt es sich um eine Fragerunde zu ihren aktuellen Projekten und um einen daraus resultierenden generellen Austausch unter Kreativen. Als „Conversation-Event“ betitelt soll es im Mai 2026 in New York City stattfinden.

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„Ich würde mich sehr freuen, mit euch zu reden“

Die Event-Ansage dazu gab die Sängerin via Instagram: Sie lud einen Beitrag im Stil einer gedruckten Zeitung hoch und schrieb dazu: „New York, Mai 2026. Gespräche. Ich würde mich sehr freuen, mit euch zu reden. Alles Liebe von Charli xcx.“

Weiter hieß es in einer Ankündigung unter dem Post von der 33-jährigen Britin: „Ich liebe es, mit meinen Freunden über das Basteln, den Entstehungsprozess und so weiter zu reden. Wenn ihr mir also Fragen zum kreativen Prozess, zum Songwriting oder zu irgendetwas anderem stellen wollt, wäre das toll. Ich würde auch gerne hören, was ihr gerade macht. Ich würde mich sehr freuen, mit euch zu plaudern <3“, schrieb sie, bevor sie auf ihre offizielle Website verlinkte. Der Link führt zu einem Anmeldeformular.

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Neues Rock-Album in Sicht?

Das immer noch aktuelle Studioalbum der Musikerin war „Brat“. Es erschien 2024. Die LP brachte ihr endgültige globale Bekanntheit ein. Doch die „Brat“-Ära soll nun vorbei sein. Mit dem 2026er Soundtrack zur „Wuthering Heights“-Verfilmung verdeutlichte sie diesen Plan. Und Fans warten seitdem auf News, neue Musik, die neue Richtung des Popstars.

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Der anstehende Event könnte also auch für eine Album-Ankündigung genutzt werden. Quellen aus ihrem näheren Umfeld erklärten bereits früher im April 2026, dass die Künstlerin die Aufnahmen einer neuen Platte angeblich sogar abgeschlossen habe. Diese soll stilistisch in eine Rock-Richtung gehen – darüber sprach Charli xcx bereits selbst in einem Interview mit „Vogue“: „Ich denke, die Tanzfläche ist tot. Also machen wir jetzt Rock-Musik.“

Paul Hofrath schreibt für MUSIKEXPRESS. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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