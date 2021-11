Father John Misty teilt mysteriöses Video auf Instagram

Father John Misty live in Ottawa am 16. September 2017

Father John Misty hat ein mysteriöses neues Video auf Instagram veröffentlicht – untermalt von mutmaßlich neuer Musik aus der Feder des Rockmusikers. Jetzt wittert seine Gefolgschaft neue Musik: „He returns when we needed him the most“, kommentiert der Nutzer „crtscreen“. Mit den Versalien „PAPA JOHN IS BACK “ freut sich der Account „vvinterperson“.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Father John Misty (@fatherjohnmisty)

Jüngste Studioplatte ist im Juni 2018 erschienen

Vor nunmehr dreieinhalb Jahren hat der US-Amerikaner sein bisher letztes Studioalbum GOD’S FAVORITE CUSTOMER herausgebracht. Seitdem sind lediglich eine EP mit dem Titel „ Anthem +3“, die Live-Platte OFF-KEY IN HAMBURG und die Singles „To S.“ und „To R.“ erschienen. Im September kehrte er nach längerer Zeit mit einem Auftritt auf dem Festival „Sound Summit“ in Mill Valley in Kalifornien auf die Bühne zurück.

Im Anschluss an besagtes Video hat Father John Misty einen weiteren Post veröffentlicht – ein Schwarz-Weiß-Bild einer Show-Tänzerin im Look der 20er-Jahre, die auf einem Hocker sitzt. Auch dazu gibt es bisher keine weiteren Infos.