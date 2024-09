FatMan Scoop: Todesursache offiziell bestätigt

Der Rapper brach während eines Auftritts zusammen. Er wurde 56 Jahre.

Am 30. August verstarb FatMan Scoop. Medien berichteten, dass er während eines Gigs im Hamden Town Center Park im US-Bundesstaat Connecticut zusammenbrach und in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Vor Ort versuchten ihn Leute aus dem Publikum sowie Sanitäter:innen noch zu helfen, doch Isaac Freeman IIII, wie er mit bürgerlichem Namen hieß, verstarb kurze Zeit darauf.

Eine Herzerkrankung war Schuld

Nun ist die Todesursache des New Yorkers offiziell gemacht worden. Laut eines Statements, das über „Associated Press“ geteilt wurde, ist die Gerichtsmedizin zu dem Schluss gekommen, dass er an einer Herzkrankheit starb. Er litt außerdem an Bluthochdruck und an einer atherosklerotischen Herz-Kreislauf-Erkrankung – einer Herzerkrankung, die durch Ablagerungen in den Arterienwänden verursacht wird.

„Er war das Lachen in unserem Leben“

In einem Instagram-Beitrag zollte die Familie von FatMan Scoop dem Verstorbenen ihr Tribut. In dem Statement hieß es zu Beginn: „Mit tiefer Traurigkeit und schweren Herzens teilen wir die Nachricht vom Ableben des legendären und kultigen FatMan Scoop. Letzte Nacht hat die Welt eine strahlende Seele verloren, einen Leuchtturm auf der Bühne und im Leben. FatMan Scoop war nicht nur ein Weltklasse-Performer, sondern auch ein Vater, Bruder, Onkel und Freund.“

Dann führten sie aus: „Er war das Lachen in unserem Leben, eine konstante Quelle der Unterstützung, unerschütterliche Stärke und Mut. FatMan Scoop war in der ganzen Welt als die unbestrittene Stimme des Clubs bekannt. Seine Musik hat uns zum Tanzen gebracht und das Leben mit Positivität umarmt. Seine Freude war ansteckend und die Großzügigkeit, die er allen entgegenbrachte, wird uns zutiefst fehlen, aber nie vergessen werden.“

Und zum Ende des Insta-Postings ließen sie die Follower:innen noch wissen: „Während wir den Verlust von FatMan Scoop betrauern, feiern wir auch sein bemerkenswertes Leben und die unzähligen Leben, die er berührt hat. FatMan Scoops Vermächtnis besteht aus Liebe und Helligkeit, es wird für immer in unseren Herzen und Erinnerungen bleiben.“

Auch Missy Elliott huldigte FatMan Scoop, der 1999 mit dem Track „Be Faithful“ international Aufmerksamkeit erlangte, mit einem Post in den Socials. Auf ihrer 2005er Single „Lose Control“ steuerte er die Adlibs bei. Sie schrieb auf X: „Gebete für die Familie von FatMan Scoop, für Stärke in dieser schweren Zeit, FatMan Scoops Stimme und Energie haben zu vielen Songs beigetragen, die die Menschen seit über zwei Jahrzehnten glücklich machten und zum Tanzen animierten. Deine Wirkung ist riesig und wird niemals vergessen werden.“