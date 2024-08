Lil Jon rappt für Kamala Harris auf dem Demokraten-Parteitag (Video)

Der Rapper Lil Jon unterstützt Kamala Harris und performt live auf dem Parteitag.

Der diesjährige Parteitag der Demokraten brachte einige Überraschungen mit sich, doch niemand hätte erwartet, dass der US-Rapper Lil Jon den Wahlprozess für das demokratische Duo Kamala Harris und Tim Walz so spektakulär untermalen würde. Als der Appell an den Bundesstaat Georgia ging, trat Lil Jon auf.

„Turn Down For What“: Lil Jon unterstützt Kamala Harris

Während der offiziellen Frage, wie Georgia seine Stimmen abgeben würde, erklang plötzlich der Track „Turn Down For What“ über die Lautsprecher.

Lil Jon, der mit seinem Auftritt alle überrumpelte, verkündete: „Meine Damen und Herren, wir sind heute Abend hier, um Kamala Harris offiziell als Präsidentin zu nominieren“, und legte dann einige Zeilen aus seinem berühmten Song nach. Auch visuell passte sich der Rapper dem Event an, gekleidet in das typische Blau der Demokraten.

Hier gibt’s einen Mitschnitt des Auftritts:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Delegierten aus Georgia reagierten begeistert, als Lil Jon seine Show mit einer improvisierten Version von „Get Low“ fortsetzte, bei der er den Text zugunsten der Kandidat:innen änderte: „V.P. Harris … Governor Walz“.

Die Nominierung von Kamala Harris fand in diesem Jahr per Online-Abstimmung statt, nachdem der bisherige Präsident Joe Biden überraschend aus dem Rennen um die Präsidentschaft 2024 ausgeschieden war. Obwohl Harris bereits nach dem ersten Tag des fünftägigen Votums die Mehrheit der Stimmen sichern konnte, nutzte der Parteitag in Chicago die Gelegenheit, um diese Nominierung gebührend zu feiern.

Parteivorsitzender lobt die Unterstützung von DJ Cassidy und Lil Jon

DJ Cassidy sorgte zusätzlich für die passende musikalische Untermalung, indem er jedem Bundesstaat einen eigenen „Walk-up“-Song zuwies. So wurde etwa für Alabama der Klassiker „Sweet Home Alabama“ gespielt.

Auch andere hochrangige Demokraten, wie Senator Raphael Warnock, schlossen sich der Euphorie an. Nach Lil Jons Performance gab Warnock dem Rapper ein High-Five, während die Abgeordnete Nikema Williams die 123 Delegiertenstimmen Georgias für Harris verkündete.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Lil Jon hatte bereits am Vortag bei der „Southern Soul Party“ der Demokratischen Partei von Georgia für Stimmung gesorgt und zeigte sich auch auf dem Parteitag von seiner besten Seite. Der Parteitag endete mit der offiziellen Bestätigung von Kamala Harris als demokratische Präsidentschaftskandidatin. Der Parteivorsitzende Jaime Harrison betonte in seiner Ansprache, wie wichtig es sei, frischen Wind in traditionelle Prozesse zu bringen, und lobte die Dynamik, die durch solche Auftritte entsteht.