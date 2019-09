FKA twigs: Hört hier die neue Single „Holy Terrain“ zusammen mit Future im Stream

Das wird Dich auch interessieren





Die britische Musikerin FKA twigs kündigte Anfang September ihr neues und gleichzeitig zweites Studioalbum an. MAGDALENE soll am 25. Oktober 2019 erscheinen. Knapp eine Woche nach dieser Ankündigung veröffentlichte sie die neue Single „Holy Terrain“ zusammen mit dem US-amerikanischen Rapper Future.



In einem Interview mit „i-D“ verriet die Sängerin, dass sie MAGDALENE komplett im Alleingang produziert habe. Musikalisch habe sich die Sängerin diesmal auf starke Gegensätze verlassen. „Jedes Mal, wenn du denkst, dass ein Song gerade sehr zerbrechlich und kurz vor dem Auseinanderfallen ist, folgt ein solcher Trotz und eine solche Stärke, wie sie in meinen vergangenen Werken bisher nicht zu finden waren“, so FKA twigs in dem Interview.

Wie es zu dem Feature mit Future kam, berichtete sie ebenfalls und zeigte sich mehr als begeistert von ihm:

„Er ist so ein Schatz! Ich schickte ihm mein Album, rief ihn an und erklärte: Hör zu, Future, darum geht es auf diesem Album… Es ist eine Platte, die sich um Selbstermächtigung dreht, die sensibel ist, mit einer Menge weiblicher Energie. Und unser gemeinsamer Song ist vermutlich derjenige auf dem Album, der am meisten Spaß macht. Aber ich brauche noch zusätzlichen lyrischen Content. Und er sagt: Ok, ich verstehe. Und seine Strophe ist einfach wunderschön. Er erzählt von seinen Unzulänglichkeiten als Mann; dass es ihm leid tut und er um Heilung bittet. Ich liebe den traurigen Future. Ich liebe es, wenn er zum Emo wird und wenn er sich einfach mitteilt.“

Aus gesundheitlichen Gründen hatte die Musikerin in den vergangenen Jahren eine kreative Schaffenspause eingelegt. So seien ihr 2017 im Zuge einer Operation mehrere Tumore aus dem Uterus entfernt worden. Entgegen des Rates der Ärzte habe sie sich aber schon einen Monat nach der OP wieder auf einem Werbedreh befunden.

Zuletzt hatte FKA twigs ihren neuen Song „Cellophane“ veröffentlicht. In dem dazugehörigen Video legt die Sängerin zunächst in einem exzentrischen Outfit eine gekonnte Pole-Dance-Performance hin, bevor sie sich schließlich in eine surreal anmutende Welt voller Fantasy-Elemente begibt. Dieser Song wird sich ebenfalls auf ihrem neuen Album befinden.

Die Tracklist von MAGDALENE:

thousand eyes home with you sad day holy terrain ft. Future mary magdalene fallen alien mirrored heart daybed cellophane

Ihr aktuelles Album LP1 erschien 2014 und brachte ihr einen „Music Producers Guild Award“ in der Kategorie „UK Album of the Year“ ein. Die Rezension vom Musikexpress zu ihrem Debütalbum findet Ihr hier: