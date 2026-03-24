FKA Twigs klagt: Sängerin kämpft um ihre Markenrechte

FKA Twigs hat Klage gegen die Indie-Band The Twigs eingereicht. Worum es im Markenstreit um den Künstlernamen geht und was gefordert wird.

FKA Twigs will vor Gericht ziehen. Die Sängerin hat Klage gegen die Indie-Band The Twigs eingereicht.

Ein langer Rechtsstreit

Der Rechtsstreit zwischen den beiden Parteien zieht sich bereits seit Längerem hin. FKA Twigs nutzte früher den Künstlernamen Twigs. Daraufhin wurde sie von der Band The Twigs verklagt, der die Marke Twigs offiziell gehört.

Die beiden Frontfrauen, Laura und Linda Good, schickten der bekannten Künstlerin mehrmalige Unterlassungsaufforderungen und wollten den Namen für ihre Band sichern. Barnett bot ihnen 15.000 US-Dollar an, damit beide mit den Namen koexistieren dürfen. Laura und Linda Good lehnten dieses Angebot ab. Daraufhin benannte sich die Sängerin Tahliah Barnett in FKA Twigs um, um dem Rechtsstreit zu entkommen.

Ungleiche Bekanntheit

Unter dem Namen FKA Twigs baute sie ihre Karriere auf, während die Band The Twigs eher von der Bildfläche verschwand. Im Vergleich: FKA Twigs hat circa 3,2 Millionen monatliche Hörer:innen, The Twigs hingegen nur etwa 25. Damit ist kaum anzunehmen, dass die beiden Musikerinnen miteinander verwechselt werden können.

Erneute Markenansprüche 2024

2024 wagte die Indie-Band erneut, Markenansprüche an den Namen zu erheben, und drohte der Sängerin mit Rechtsstreitigkeiten sowie der Untersagung, die Marke zu nutzen. The Twigs fordern angeblich eine Auszahlung in Millionenhöhe. Daraufhin hat Barnett einen Rechtsstreit angestrengt, um die Nutzungsrechte und die Eintragung der Marke FKA Twigs zu erhalten.

Ursprung des Namens

Die Sängerin FKA Twigs nutzte den Künstlernamen Twigs bereits vor ihrer Karriere als Sängerin, als sie noch hauptsächlich als Backgroundtänzerin bekannt war und bevor sie ihre Debüt-EP veröffentlichte. Er geht zurück auf einen Spitznamen, den sie erhielt. Twigs steht im Deutschen für Zweige. Die Gelenke der Sängerin sollen beim Aufwärmen immer so geknackt haben wie Zweige, weshalb sie so genannt wurde.

Die Indie-Band The Twigs, bestehend aus den Zwillingsschwestern Laura und Linda Good, nutzte ihren Kindheitsspitznamen Twigs ebenfalls als Bandnamen. Ihre Songs waren unter anderem in „Eiskalte Engel 3“ zu hören. Die beiden sind seit den 1990er-Jahren aktiv und besonders in der Alternative-Pop-Szene in Chicago bekannt.

Nicht die erste Namensänderung

FKA Twigs ist nicht die erste Künstlerin, die wegen eines Rechtsstreits ihren Namen ändern musste. Die amerikanische Band Blink-182 lief ursprünglich ebenfalls unter dem Namen Blink, bis sie von einer gleichnamigen irischen Gruppe abgemahnt wurde. Nach der Namensänderung kam es zu keinerlei weiteren Konflikten mehr. Die britische Band Easy Life musste sich ebenfalls umbenennen, nachdem sie vom Konzern EasyGroup verklagt wurde – dem Mutterkonzern der Fluggesellschaft easyJet.

Barnett trägt bereits einen neuen Künstlernamen und besitzt eine deutlich größere Bekanntheit als The Twigs, weshalb der Rechtsstreit vermutlich positiv für sie ausgehen wird.

Die Künstlerin ist gerade auf ihrer „Body High“-Welttournee unterwegs. Am 12. Juni wird sie auch eine Show in Berlin spielen.