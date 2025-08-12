Just Mustard kündigen neues Album WE WERE JUST HERE an. Titelsong jetzt veröffentlicht.

Die irische Shoegaze- und Nugaze-Band Just Mustard aus Dundalk hat ihr neues Album „WE WERE JUST HERE“ angekündigt. Es erscheint am 24. Oktober 2025 auf Partisan Records. Begleitend dazu veröffentlicht die Band den Titelsong als ersten Vorgeschmack.

Der Titelsong des Albums:

Das Album wurde von der Band selbst produziert und von David Wrench, der bereits mit Frank Ocean und FKA Twigs gearbeitet hat, im Black Mountain Studio in Dundalk gemischt. Just Mustard waren mit ihren bisherigen Alben WENESDAY und HEART UNDER (2022) in der Shoegaze-Szene präsent.

Breiteres Spektrum an Emotionen

Der neue Longplayer umfasst zehn Titel und behält die für Just Mustard typischen Elemente wie verzerrte Gitarren, unkonventionelles Sounddesign und prägnante Bässe bei. Allerdings wurde der Klang in eine wärmere und hymnischere Richtung weiterentwickelt. Während sich HEART UNDER vor allem mit Themen wie Trauer und Sehnsucht beschäftigte, reflektiert WE WERE JUST HERE ein breiteres Spektrum an Emotionen und Lebensgefühlen.

Positives Feedback für letztes Album

Vor der Albumankündigung hatte die Band im Juni die Single POLLYANNA veröffentlicht und eine Reihe von Konzerten an kleineren Veranstaltungsorten angekündigt. Just Mustard spielten in den vergangenen Jahren unter anderem als Support für The Cure, Depeche Mode und Fontaines D.C.