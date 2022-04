FKA Twigs zeigt neues Musikvideo zu „oh my love“

Foto: Dave Benett/Getty Images, David M. Benett. All rights reserved.

FKA Twigs 2022 in London.

Das Album CAPRISONGS von FKA Twigs erschien im Januar dieses Jahres. Nach und nach liefert Sängerin Tahliah Debrett Barnett, so ihr bürgerlicher Name, nun Musikvideos zu den einzelnen Songs. Das Video zu „oh my love“ ist heute (20. April) erschienen.

Mit den vermutlich längst möglichen Fingernägeln überhaupt und im weißen Bademantel präsentiert sich Barnett im Video. Außerdem zeigt der Clip Szenen der Sängerin im Beauty-Salon, wo sie sich die Nägel machen lässt. Die Lyrics des Tracks werden ebenfalls angezeigt.

Mit Musikvideos geizte FKA Twigs in den vergangenen Monaten nicht: Zu „Meta Angel“, „Papi Bones“ und „Jealousy“ erschienen offizielle Clips. Außerdem veröffentlichte Barnett gemeinsam mit Yung Lean den Track „Bliss“, der auf seinem Mixtape „Stardust“ erschien. Vergangene Woche gab es zusätzlich den Kurzfilm „Playscape“, in dem Twigs nicht nur die Hauptrolle spielte, sondern auch die Regie führte. Kürzlich wurde außerdem bekannt gegeben, dass sie die Hauptrolle in der kommenden Neuverfilmung von „The Crow“ spielen wird.

Das Mixtape CAPRISONGS beschrieb Barnett als „eine Reise zurück zu mir selbst durch die Zusammenarbeit mit großartigen Künstler*innen und Freund*innen“. Zu hören sind darauf unter anderem Jorja Smith, Daniel Caesar und Shygirl. Eine Zusammenarbeit mit The Weeknd gab es ebenfalls mit „Tears In The Club“.