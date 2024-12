FKK im Kinosaal: In Spanien schaut man Horrorfilme hüllenlos

„Es geht darum, die Nacktheit zu entsexualisieren und zu entkommerzialisieren.“

Die Freikörperkultur, kurz FKK, fand ihren Anfang bereits im 19. Jahrhundert in Deutschland. Mittlerweile gibt es FKK-Strände in ganz Europa. Doch Spanien ging nun einen Schritt weiter: Zwei Kinos boten nun Vorstellungen für die Menschen ohne Bekleidung an. Ziel war es, Tabus abzubauen.

FKK im Kinosaal

Am 15. Dezember seien rund hundert Zuschauer:innen erschienen, um in Valencia und Barcelona den weihnachtlichen Horrorfilm aus dem Jahr 2023 „Tu no eres yo“ (übersetzt: „Du bist nicht ich“) zu sehen – jedoch hüllenlos. Diesen Streifen habe man ausgewählt, da einige Crew-Mitglieder selbst an der FKK-Bewegung beteiligt seien, so „Euronews“. Die Regisseurin Marisa Crespo habe ältere Menschen für eine Szene der Verfilmung gebraucht, in der sie nackt ein Ritual durchführen. „Tu no eres yo“ gibt es derzeit in Deutschland weder im Kino, noch zum Streamen.

Auch Freiheit hat ihre Grenzen

Trotz der Freiheiten, die das Publikum in diesen zwei Kinosälen genießen durfte, gab es einige einfache Regeln zu beachten, wie „Bild“ berichtet. Man musste angezogen zur Vorstellung erscheinen und durfte die Kleidung erst im Kinosaal ablegen. Die Sitze mussten mit Handtüchern abgedeckt werden und die Sachen wieder angezogen sein, bevor die Besucher:innen das Kino verlassen würden.

„Ein verdrehtes Bild von Nacktheit“

Ziel der Veranstaltung war, dass die Menschen wieder lernen, die Nacktheit als etwas Natürliches anzusehen und sie zu akzeptieren. „Es geht darum, die Nacktheit zu entsexualisieren und zu entkommerzialisieren“, erklärte Segmin Rovira, der Präsident der Föderation für Naturisten und Nudisten in Katalonien. „Vielen jungen Menschen wird ein verdrehtes Bild von Nacktheit vermittelt, und sie haben das Gefühl, sich mit ihrem natürlichen Körper verstecken zu müssen.“

Eine Zuschauerin sagte der spanischen Zeitung „AI País“: „Nacktheit geht über das Ausziehen von Kleidung hinaus. Tatsächlich nimmt man die Scham und die Schichten und die Zumutungen weg, die einen schwer machen.“