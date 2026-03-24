„Jennifer’s Body“ kehrt zurück: Alle Infos zum Sequel

Diablo Cody schreibt, Megan Fox und Amanda Seyfried wollen zurück: Alles, was bisher über das „Jennifer's Body“-Sequel bekannt ist.

Mehr als 15 Jahre nach der Veröffentlichung von „Jennifer’s Body“ gibt es eine entscheidende neue Entwicklung: Drehbuchautorin Diablo Cody arbeitet an einem Sequel. Damit wird aus einem lange kursierenden Gerücht erstmals ein Projekt in aktiver Umsetzung.

Während in den vergangenen Jahren immer wieder lose über eine Fortsetzung gesprochen wurde, ist der aktuelle Stand deutlich konkreter. Laut einem Bericht von „Dread Central“ hat Cody selbst auf einem Live-Panel bestätigt, dass sie am Skript schreibt und dass sowohl Megan Fox als auch Amanda Seyfried Interesse an einer Rückkehr haben.

Ein Sequel, das nie ganz verschwunden war

Seit der ursprüngliche Film 2009 in den Kinos floppte und erst später zum Kult avancierte, kursieren Gerüchte über eine Fortsetzung. Besonders in den letzten Jahren nahm die Dynamik zu: Amanda Seyfried deutete bereits 2025 an, dass ein zweiter Teil kommen könnte – wenn auch zunächst vorsichtig formuliert.

Auch Regisseurin Karyn Kusama bestätigte zwischenzeitlich, dass Cody „gerade daran arbeitet“, und beschrieb die Richtung des Projekts als „spaßig und verrückt“ – ganz im Geist des Originals.

Der Film hat über die Jahre eine bemerkenswerte Neubewertung erfahren: Was einst als Marketing-Missverständnis unterging, gilt heute als feministisch geprägter Horror-Kultfilm mit wachsender Fanbasis.

Megan Fox und Amanda Seyfried wohl wieder dabei

Besonders spannend für Fans: Auch die Originalbesetzung könnte zurückkehren. Sowohl Megan Fox als auch Amanda Seyfried haben Interesse an einer Rückkehr signalisiert – und Drehbuchautorin Diablo Cody möchte beide gerne wieder dabei haben.

Dass die Figuren im ersten Film sterben, scheint dabei kein Hindernis zu sein. Seyfried selbst spielte in Interviews mit dieser Tatsache und stellte klar, dass ein Sequel ohne Fox für sie kaum infrage käme.

Abseits offizieller Statements hält insbesondere Megan Fox das Thema subtil am Leben. In einem Instagram-Post griff sie mit der Caption „I go both ways“ eine ikonische Zeile aus dem Film auf.

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Vom Flop zum Phänomen

Dass ein Sequel heute überhaupt realistisch erscheint, liegt vor allem am späten Erfolg des ersten Films. „Jennifer’s Body“ entwickelte sich über die Jahre zum Kultklassiker – getragen von seiner Mischung aus Horror, Witz und feministischer Perspektive.

Gerade diese Neubewertung hat das Interesse der Studios neu entfacht. Nach über anderthalb Jahrzehnten könnte die Geschichte um die dämonische Jennifer und ihre toxische Freundschaft mit Needy nun tatsächlich weitergehen.

Noch fehlen Details zu Story, Starttermin oder finalem Casting. Doch nach Jahren voller Andeutungen befindet sich das Sequel erstmals in einer Phase, die tatsächlich Richtung Produktion führen könnte.