„Poltergeist“-Spukhaus wird zum Airbnb – ganz im Film-Style

Für den Extra-Thrill im Urlaub: Die „Poltergeist“-Räumlichkeiten werden jetzt vermietet.

Vier Schlafzimmer, zweieinhalb Bäder, ein großer Swimmingpool und dazu noch ein Jacuzzi – das alles hat das Anwesen zu bieten, in dem der der 1982er Kinostreifen „Poltergeist“ gedreht wurde. Die Verfilmung von Steven Spielbergs Fantasy-Horror avancierte zum Kultwerk – bald kann man neben dem erneuten Schauen des Films von Tobe Hooper auch selbst durch die Räumlichkeiten des Sets gehen. Denn das Haus aus dem Film hat neue Besitzer, die den vier Wänden einen frischen Anstrich geben wollen, was in dem Fall heißt, sie wollen die „Poltergeist“-Szenerie zu neuem Leben erwecken.

Die Deko-Arbeiten fürs „Poltergeist“-Erwachen sollen schon laufen

Wann die Renovierungen soweit durch sind, dass sich Grusel-Fans im Urlaub mit voller Absicht in ihrer Unterkunft Gänsehautmomente geben, ist aktuell noch nicht bekannt. Jedoch sollen laut „TMZ“ die neuen Immobilieninhaber erst kürzlich das Anwesen gekauft haben – sogar für weit mehr, als es zunächst auf dem Markt angeboten wurde.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Zu Halloween 2024 wird das Horror-Set wohl noch nicht bewohnbar sein, dafür wolle man es lieber „perfekt“ machen und „Dinge nicht übereilen“, so eine Quelle gegenüber „TMZ“. Bis dahin muss eine erneute „Poltergeist“-Rewatch-Session reichen.