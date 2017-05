Fleet Foxes teilen ihren neuen Song „Fool’s Errand“ mit Euch

Vor rund zwei Monaten ließen die Fleet Foxes mit „Third of May/Ōdaigahara” einen sage und schreibe neunminütigen Vorboten ihres neuen Albums hören. Nun legen sie mit „Fool’s Errand“ nach. Was sollen wir sagen: Fans des Folkrocks, den die Fleet Foxes schon auf ihren beiden Alben davor spielten, dürften auch von deren Comebackalbum nicht enttäuscht werden.

Ihr neues Album CRACK-UP erscheint am 16. Juni 2017 und damit fünf Jahre nach dem Vorgängeralbum HELPLESSNESS BLUES. Beide Platten werden aber auf wundersame wie schlichte Weise – mit einem F-Akkord – miteinander verbunden sein.

Im November spielen die Fleet Foxes drei Deutschland-Konzerte – hier die Termine.

Die Tracklist vom neuen Fleet-Foxes-Album „CRACK-UP“:

01. I Am All That I Need / Arroyo Seco / Thumbprint Scar

02. Cassius, –

03. – Naiads, Cassadies

04. Kept Woman

05. Third of May / Ōdaigahara

06. If You Need To, Keep Time on Me

07. Mearcstapa

08. On Another Ocean (January / June)

09. Fool’s Errand

10. I Should See Memphis

11. Crack-Up