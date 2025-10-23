Yungblud verrät seine „Traum-Supergroup“ – mit David Bowie & Stevie Nicks

Der Anfang vom Ende der klassischen Rockmusik: Wie Nirvana mit „NEVERMIND“ die internationale Musikszene für immer veränderten

Die wohl wildeste Bandfantasie: Yungblud packt aus – und nennt seine Star-Besetzung mit unter anderem David Bowie und Stevie Nicks.

Was wäre, wenn sich die größten Musiker:innen aller Zeiten zu einer Band zusammenschließen könnten? Mit dieser Frage sah sich Yungblud konfrontiert – und hatte direkt konkrete Vorschläge parat.

Während eines Interviews im „Lipps Service“-Podcast zählte der 27-jährige Musiker die ideale Besetzung seiner „Traum-Supergroup“ auf und nannte dabei einige der einflussreichsten Namen der Musikgeschichte.

Yungbluds Star-Besetzung: Die Crème de la Crème der Rockmusik

Als Leadgitarrist würde sich Yungblud für Johnny Marr von The Smiths entscheiden – wegen dessen melodischer Spielweise. Malcolm Young von AC/DC stünde an der Rhythmusgitarre, „weil er ein so unterschätzter Rhythmusgitarrist ist“, wie Yungblud erklärte. Den Bass würde Mani von The Stone Roses und Primal Scream übernehmen; er habe in Yungbluds Augen „diesen Funk, der unterschätzt wird“. John Bonham von Led Zeppelin säße am Schlagzeug – daran lässt der Musiker keinen Zweifel: „Er und Keith Moon sind meine Favoriten“, fügte er hinzu.

Beim Gesang würde sich Yungblud den Job mit niemand Geringerem als Stevie Nicks von Fleetwood Mac und David Bowie teilen, weil „es verdammt noch mal einfach total verrückt wäre“. Für die Keyboards würde der Rockstar Adam Wakeman von Black Sabbath hinzuziehen. Die beiden standen bereits mehrfach gemeinsam auf der Bühne – am prominentesten beim letzten Black-Sabbath-Konzert im Juli dieses Jahres, kurz vor dem Tod des Frontmanns Ozzy Osbourne. Wakeman löse in Yungblud ein Gefühl von Sicherheit aus, wie er erzählt: „Besonders in den letzten paar Wochen, in denen wir diese riesigen Auftritte hatten. Ich liebe ihn einfach.“

Yungblud: Von Außenseiter zum Rockstar

Yungblud, mit bürgerlichem Namen Dominic Harrison, wurde 1997 in Doncaster, England, geboren und hat sich als Alternative-Rock-Musiker etabliert. Sein Debütalbum 21ST CENTURY LIABILITY erschien 2018. Seitdem veröffentlichte er drei weitere Studioalben: WEIRD! (2020), YUNGBLUD (2022) und IDOLS (2025).

In Interviews betont er regelmäßig, dass er sich nicht nur als Musiker, sondern vor allem als Bindeglied zwischen Menschen versteht. Sein Ziel sei es, durch Kunst eine Gemeinschaft zu schaffen, in der sich alle gesehen, verstanden und geliebt fühlen – frei von gesellschaftlichen Zwängen, wie er der „Allgemeinen Zeitung“ erklärte. Yungblud steht damit für das jugendliche Gefühl, missverstanden, ein- und ausgegrenzt zu sein.

Der 28-Jährige hat sich in den letzten Jahren vom jugendlichen Rebell zum etablierten Rockstar entwickelt – was auch den Altmeistern des Genres nicht entgangen ist. Mick Jagger etwa sagte einmal, Yungblud gehöre zu jenen Künstlern, die Rockmusik am Leben hielten.