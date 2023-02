„Float“: Janelle Monáe veröffentlicht neuen Song mit Seun Kuti & Egypt 80

Foto: FilmMagic, Axelle/Bauer-Griffin. All rights reserved.

Janelle Monáe 2018 in Westwood, California. (Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)

Janelle Monáe hat mit „Float“ zusammen mit Seun Kuti & Egypt 80 ein neues Lied veröffentlicht. Die Nummer kommt als R&B-Song daher, in den Strophen rappt Monáe zu den Bläsern der Afrobeat-Band und den treibenden Trap-Hat-Rolls.

Der Song war seit Ende vergangenen Jahres regelmäßig bei „NBA Saturday Primetime“ während der Werbespots für die NBA-Spiele zu hören. Bis Mitte März wird der Song noch von „ESPN“ verwendet werden.

Die Single mit dem Sohn Fela Kutis – der nicht unumstrittene Aktivist und Wegbereiter des Afrobeat – folgt auf das 2018 erschienene Album DIRTY COMPUTER. Seun Kuti übernahm nach dessen Tod 1997 an den Folgen einer AIDS-Erkrankung die Bandleitung bei Egypt 80.

DIRTY COMPUTER wurde von einem gleichnamigen Science-Fiction-Musical begleitet und für zwei Grammys nominiert. Monáe ist auch als Schauspielerin tätig. Vergangenes Jahr war sie in dem Netflix-Film „Glass Onion: A Knives Out Mystery“ zu sehen. 2016 spielte sie in den beiden Oscar-nominierten „Hidden Figures“ und „Moonlight“ mit, letzterer gewann die Trophäe als bester Film.