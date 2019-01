Florence + The Machine veröffentlichen neue Single „Moderation“

Kolumne

Capital Bra vs. Bushido, Fyre-Skandal, Foo-Fighters-Groll: Die Popwoche auf einen Blick

Linus Volkmann präsentiert in seiner Popkolumne die High- und Lowlights der Woche. Welche Künstler, welche Songs, welche Serien lohnen sich – und was war sonst noch so los? Hier Folge 4. Mit stumm geschalteten Künstlern, Die Heiterkeit, dem Winter – und einem verhassten Klassiker namens FOO FIGHTERS.